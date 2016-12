L'ALGÉRIE AVANCE SEREINEMENT MALGRÉ UNE AVALANCHE DE CRITIQUES Les plans du président

Par Saïd BOUCETTA -

l'Algérie a montré une étonnante force de résistance

Mise au banc de la communauté internationale, l'Algérie a montré une étonnante force de résistance. Avec l'avènement du printemps arabe, on l'avait inscrite sur la liste des «fruits mûrs». Elle n'est pas tombée. Et récemment avec l'éclatement de la crise pétrolière, on avait imaginé le pire. Plus de deux ans après, le pays organise des législatives dans un climat social serein.

à quelques jours de l'entrée en vigueur de la loi de finances 2017, l'Algérie est déjà sur la trajectoire positive susceptible de confirmer les équilibres financiers prévus par le gouvernement. Fixé sur un prix du baril de pétrole à 50 dollars, le budget amorce un déficit moins important qu'attendu, du moins pour les deux premiers mois de l'année. En effet, les cours de l'or noir, actuellement stabilisés autour de 55 dollars pour des livraisons à février 2017, garantissent déjà une petite marge de manoeuvre de l'ordre de 5 dollars par baril. L'ensemble des observateurs de la scène énergétique s'accordent à soutenir que l'objectif de l'Opep de ramener le prix entre 55 et 60 dollars le baril est réaliste, eu égard à la réduction de la production. L'Algérie étant un pays gazier, cette perspective est bénéfique, puisque les quotas de production ne concernent pas le gaz. Ceci augmente la marge de manoeuvre de l'Algérie et l'objectif de finir l'année avec un déficit de 8% du PIB est donc réalisable. Les experts du FMI et de la Banque mondiale qui prédisent une confirmation de la croissance économique du pays pour les trois prochaines années pourraient être amenés à réviser leurs prévisions à la hausse.

Le retour progressif à une situation financièrement gérable que le gouvernement projette pour 2019 s'en trouve quelque peu accéléré par les bonnes nouvelles sur le front des exportations du pétrole. Dire que l'Algérie est encore miraculeusement tirée d'affaire grâce à sa rente pétrolière serait injuste. Et pour cause, si le marché pétrolier a repris des couleurs c'est en grande partie en raison de l'action engagée par l'Algérie qui a su capitaliser les relations privilégiées qu'elle entretient avec tous les acteurs Opep et hors Opep. Le succès de l'opération porte la marque du président de la République, d'ailleurs solennellement salué à Alger et à Vienne pour son rôle dans le long processus qui a abouti au redressement des prix.

L'argent qui a failli manquer au pays revient donc dans les caisses de l'Etat, sans que le gouvernement ait été amené à prendre des mesures trop impopulaires. Il faut dire que malgré le choc de la crise, les transferts sociaux n'ont été que marginalement affectés. Cette résistance est le résultat de trois importantes décisions prises par le chef de l'Etat au début des années 2000. A l'époque critiquée pour sa nature «trop prudente», la gestion des finances publiques dans le sens d'une hausse des réserves de changes, du payement anticipé de la dette extérieure et de la mise en place d'un Fonds de régulation des recettes pétrolières, a agi comme un filet de sécurité qui a permis à l'économie nationale de vivre sur ses réserves, sans avoir à prendre des mesures brutales. Les institutions financières internationales ont reconnu le bien-fondé de cette gestion.

La poursuite de l'effort de développement, alors que le monde est en situation de quasi-récession, a étonné beaucoup d'observateurs. Dans ces conditions, ces derniers s'attendaient à une explosion du chômage, or celui-ci poursuivait sa courbe baissière, à 9,9% en 2016. Cet état de fait est la conséquence d'une dynamique remarquable dans plusieurs filières industrielles et dans l'agriculture. L'Algérie n'a pas fait marche arrière et encore moins freiné. La société semble même vivre dans une île de stabilité. Les débats sur les libertés démocratiques, la médecine parallèle, la réforme de l'école passionnent l'opinion nationale. C'est le signe que le pays va beaucoup mieux. Les thèmes relatifs à la sécurité, l'extrémisme, le terrorisme et les drames qu'ils suscitent aux quatre coins du monde n'ont heureusement pas leur place dans le débat public, centré actuellement sur les élections législatives. On aura constaté que l'ensemble des acteurs politiques prennent part à ce rendez-vous électoral. Un autre motif de satisfaction dans un pays qui gagne de jour en jour en stabilité.Au moment où la France vit sous l'état d'urgence, que l'Allemagne est confrontée à un terrorisme aveugle, que la Belgique, l'Autriche et la Grande-Bretagne se barricadent et vivent dans la hantise des attentats, l'Algérie se permet le «luxe» d'une polémique sur un complément alimentaire et une passe d'armes pacifique entre les tenants du conservatisme et les partisans de la modernité.Cette bonne santé sociale, économique et politique n'a à aucun moment été dans les tablettes de certaines officines qui avaient enterré l'Algérie lors de la décennie des années 1990. Mise au banc de la communauté internationale, avec un pétrole à 9 dollars le baril, l'Algérie a montré une étonnante force de résistance. Avec l'avènement du printemps arabe, ces cercles intéressés l'avaient inscrite sur la liste des «fruits mûrs». Elle n'est pas tombée. Et récemment avec l'éclatement de la crise pétrolière, on avait imaginé le pire. Plus de deux ans après, le pays organise des législatives dans un climat social serein.