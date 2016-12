38 MORTS ET 1 058 BLESSÉS DANS 990 ACCIDENTS SUR NOS ROUTES EN UNE SEMAINE L'hécatombe continue

Par Abdelkrim AMARNI -

Le mauvais temps a été la cause de beaucoup d'accidents

Les intempéries récentes et divers autres sinistres ont contribué à la hausse des interventions de la Protection civile.

Bien que le nombre de voitures per capita ne soit pas particulièrement plus élevé que dans d'autres pays de la région, le grand nombre d'accidents mortels qui surviennent dans notre pays, continue à défrayer la chronique.Ainsi, pas moins de 38 personnes ont trouvé la mort et 1058 autres ont été blessées dans 990 accidents survenus sur nos routes durant la période du 11 au 17 décembre courant à travers tout le pays.Selon le bilan hebdomadaire de la Protection civile (PC) rendu public mercredi, les pertes les plus lourdes ont été enregistrées au niveau de la wilaya de Boumerdès avec quatre personnes décédées et 31 autres blessées suite à 29 accidents de la route survenus dans cette seule wilaya précise-t-on.Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué, au cours de la même période, 949 interventions urgentes pour circonscrire 587 incendies urbains, industriels et autres feux ou brasiers divers. Ces évènements, tout récents, ne nous feront pas oublier les tristes situations et dégâts causés par les intempéries de samedi dernier dans la wilaya de Béchar et ses environs. Nous citerons notamment les 30 personnes encerclées par les eaux d'oueds en crue à travers la wilaya de Béchar suite aux intempéries que connaît la région. Ces personnes en détresse ont été sauvées et secourues par les éléments de la Protection civile (P.C), dont les interventions «musclées» se sont multipliées lors des dernières intempéries qui n'ont pas épargné les régions du nord du Sahara et du reste du pays. Ainsi, des unités de secours spécialisées des services de la PC ont procédé ave brio au sauvetage de ces personnes et de leurs véhicules, encerclés par les eaux de crues des oueds de Bouayache, Béni Ounif, Manou, Aaraar et Boukais, dans les parties nord et sud du territoire de la wilaya, a indiqué à la presse le responsable de la communication de la PC, le lieutenant Tahar Sfissifi. Deux autres unités ont également secouru le président de l'Asemblée populaire communale de Tamtert et son chauffeur, qui allaient être emportés par les eaux, à bord de leur véhicule, par la crue de l'oued Béchar au niveau de son cours situé à la sortie de la ville éponyme, a-t-on signalé. Les interventions rapides et efficaces des unités de la PC, en alerte depuis le début des intempéries la nuit du vendredi à samedi, ont permis le sauvetage aussi de 170 têtes de cheptel qui ont failli être emportées par les crues des oueds de Lahmar et Boukais, au nord-ouest de la wilaya. Ces intempéries récentes, enregistrées à travers les 21 communes de la wilaya, ont engendré l'effondrement partiel de sept habitations à travers plusieurs communes, dont Béchar, ainsi que des stagnations d'eaux de pluie dans plusieurs endroits et quartiers de la commune de Béchar, a également signalé Tahar Sfissifi.

Un comité de suivi de la situation a même été mis en place sous la supervision du secrétaire général de la wilaya pour coordonner les opérations et actions de secours et de soutien à la population de la wilaya.