SONELGAZ SENSIBILISE CONTRE LES DANGERS DE SON UTILISATION Le gaz a atteint un taux de pénétration de 55,4%

Par Ali TIRICHINE -

«Le gaz naturel source de confort et non pas cause de mort»

La journée portes ouvertes pour la sensibilisation sur les risques de l'utilisation du gaz a eu lieu hier à Alger. Avec l'arrivée de la saison hivernale, le gaz qui a déjà fait des victimes pourrait continuer à décimer des familles entières sauf si les précautions nécessaires sont prises.

Pour éviter ce genre de drame, les directions de distribution de l'électricité et du gaz dont celle de Gué de Constantine lancent la campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel.Lancée sous le thème: «Le gaz naturel source de confort et non pas cause de mort», la direction de distribution de l'électricité lance sa campagne de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel pour l'exercice 2016-2017. Cette campagne vise à renforcer la sécurité dans les foyers en sensibilisant davantage le citoyen, notamment les écoliers (tous paliers confondus), aux situations à risques afin de parvenir à faire prendre conscience aux citoyens des éventuels accidents domestiques dus à la mauvaise utilisation du gaz naturel, auxquels ils peuvent être exposés au cas où les précautions nécessaires ne sont pas prises. Pour le lancement officiel de la campagne, la direction de Gué de Constantine a organisé une journée portes ouvertes au niveau de la bibliothèque communale de Saoula.

Des séances de sensibilisation sur les risques liés à la mauvaise utilisation du gaz naturel à travers les 11 communes desservies par la direction de Gué de Constantine devront être effectuées au sein des établissements scolaires dans le but de sensibiliser le milieu scolaire, un des principaux acteurs pouvant changer positivement les choses et éviter à des familles entières d'être exposées aux émanations de gaz toxique et aux fuites de gaz. Les autres wilayas du pays ont aussi leurs programmes de prévention. D'ailleurs, Mustapha Guitouni, président-directeur général de Sonelgaz effectue, en compagnie de son staff, une visite de travail dans la wilaya de Chlef. Au programme de cette visite, se trouve l'inauguration des portes ouvertes sur les activités de la direction de distribution et la mise en service gaz pour 1850 familles et une réunion de travail avec les autorités locales de la wilaya de Chlef. Des conseils ont été prodigués aux familles contre les dangers de l'utilisation du gaz.

L'Algérie est électrifiée à 99,4% alors que le taux de pénétration du gaz a atteint 55,4%. 37% de la capacité installée et 27% de la production d'électricité seront d'origine renouvelable d'ici 2030.

Sonelgaz oeuvre aussi pour le développement du tissu industriel national afin de créer de la richesse et de l'emploi. Un total de 102 personnes ont trouvé la mort, intoxiquées par le monoxyde de carbone depuis le début de l'année en cours, selon un bilan des services de la Protection civile rendu public lundi dernier. Selon ce bilan qui couvre la période du 1er janvier au 18 décembre, 1300 personnes ont été secourues après avoir été incommodées ou intoxiquées par le monoxyde de carbone émanant d'appareils de chauffage. La Protection civile a réitéré, à cet effet, son appel à la vigilance, notamment en cette période hivernale, en veillant, en particulier, à la bonne aération, l'installation et le contrôle des appareils de chauffage par des professionnels et le respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et la sécurisation des appareils.