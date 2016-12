MÉDIATION JUDICIAIRE Une piste oubliée

Par Arezki SLIMANI -

La recours à la médiation juridique est en net recul. C'est ce qui a été révélé ce week-end lors d'un Séminaire national de formation des médiateurs judiciaires portant sur les techniques de base de la médiation, qui s'est déroulé samedi dernier au Centre culturel islamique Mouloud-Kacem Naït-Belkacem» à Béjaïa. En conséquence les tribunaux sont dépassés pour remplir au mieux leurs missions.Cette rencontre, la première du genre au niveau national, organisée par le bureau des médiateurs de la wilaya de Béjaïa, a regroupé, outre les médiateurs judiciaires des wilayas d'Alger, Béjaïa, Bouira, Tizi Ouzou, Oum El Bouaghi, Jijel, Sétif, Bordj bou Arrérridj, quelques responsables de wilayas, des parlementaires et les représentants de la société civile. Khimoum Mohamed, président du bureau de wilaya de Béjaïa, a ouvert les travaux marqués par des communications d'experts dans le domaine de la médiation, touchant principalement aux problèmes relatifs à la médiation judiciaire en Algérie, dont l'existence remonte à sept ans déjà, à la faveur de la loi du 25 février 2008 portant Code de procédure civile et administrative.La pratique de ce mode de règlement des conflits n'a pas obtenu le succès escompté dans les tribunaux, a-t-on révélé, et sa mise en oeuvre s'est très peu développée. En effet, selon le chef de bureau des médiateurs judiciaires de la cour de Béjaïa, les citoyens ont de plus en plus recours à la justice pour le règlement des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie quotidienne. La demande judiciaire est en nette augmentation au point où les tribunaux sont aujourd'hui surchargés et le volume d'affaires ne cesse d'augmenter au fils des années. Aujourd'hui, le législateur algérien a décidé le retour à une prise en charge plus responsable des conflits, par les individus eux-mêmes, à travers l'initiation de la médiation judiciaire instaurée par la loi. Les exposés, débats et échanges entre participants ont permis d'identifier les véritables problèmes que connaît la médiation et ses conséquences.Au terme des travaux du séminaire, des propositions et des recommandations lues et approuvées par l'assistance, ont été faites à l'endroit des autorités du pays. Il y a lieu de noter que la formation d'une trentaine de médiateurs judiciaires agréés par la chancellerie débutera demain au siège de la cour de justice de Béjaïa.