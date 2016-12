FINANCEMENT DES PME-PMI Bouchouareb allège la procédure

Par Nadia BENAKLI -

Le projet de loi prévoit des mécanismes de financement plus souples pour les entreprises afin de créer et commercialiser leurs produits.

L'Etat s'engagera à accompagner les petites et moyennes entreprises pour faire leur bout de chemin.

Le ministre de l'Industrie et des Mines, Abdessalem Bouchouareb a réitéré la volonté de l'Etat à soutenir les petites et moyennes entreprises pour surmonter toutes les difficultés. Dans sa réponse, hier, aux préoccupations des sénateurs, M.Bouchouareb a annoncé la création prochainement d'un office national de financement des PME-PMI. Pour mettre fin au problème du financement qui handicape sérieusement les entreprises, des nouvelles dispositions seront prises dans ce sens. Le ministre estime que ce projet de loi permettra de régler l'un des gros problèmes pour des entreprises.

Des dispositions et des amendements ont été introduits dans ce projet de loi pour trouver des mécanismes de financement plus souples pour les entreprises qui sont constamment dans le besoin pour créer et commercialiser leurs produits. Des fonds de soutien aux recherches et inventions seront également créés. Le ministre a reconnu que le phénomène de la bureaucratie au niveau local constitue un véritable casse-tête chinois pour les opérateurs économiques. Des investisseurs renoncent à leur projet à cause de la lenteur des procédures d'octroi des crédits.

Défendant son projet, le ministre a tenu à préciser que celui-ci vise à mettre une stratégie efficace pour le développement et la promotion des entreprises afin qu'elles contribuent à la création d'emploi et de richesse. Il a avancé, dans ce sens, que «l'Algérie dispose d'un tissu important d'entreprises d'une moyenne de 97% qui emploient 2,4 millions d'employés». Selon lui, rien qu'en 2015, 84 000 moyennes et petites entreprises ont été créées. Ce qui démontre, explique-t-il, que les efforts déployés par le gouvernement et les facilitations accordées aux opérateurs ont donné un résultat efficace. Afin d'accélèrer son entrée en vigueur, M. Bouchouareb a fait savoir que les textes d' application sont en cours d'élaboration et seront prêts dès la parution de la loi au Journal officiel.

Le ministre de l'Industrie ne veut pas perdre du temps. Pour rendre cette loi effective sur le terrain, il prépare en parallèle avec le projet les textes d'application. Sur la question du foncier détourné, qui a été vivement soulevée par les sénateurs, le ministre a assuré que des instructions ont été données aux walis pour procéder au retrait du foncier dans le cas où l'investisseur n'a pas réalisé son projet.

«Nous avons donné des instructions aux walis pour procéder au retrait du foncier aux opérateurs économiques dans le cas où ils n'ont pas procédé à un investissement dans un délai de six mois», a-t-il affirmé. Hier, les intervenants au débat ont relevé les différentes difficultés que rencontrent les opérateurs économiques. Selon Abdelwahab Ben Zeime, il faut prendre d'autres dispositions pour créer des alternatives aux hydrocarbures. L'industrie ne représente que 10% de la croissance économique. Ce dernier a déploré la bureaucratie au niveau local. «Il y a des entreprises et des administrations qui refusent d'accueillir les investisseurs ce qui fait perdre des opportunités de création de richesse», a-t-il fait savoir. Selon lui, le rôle des directeurs régionaux de l'industrie est d'orienter et non pas uniquement de gérer les affaires administratives. De son côté, Rafika a soutenu que malgré les facilitations accordées pour l'octroi du foncier, il n'en demeure pas moins que les producteurs souffrent de l'absence de moyens de commercialisation de leurs produits. De son côté, Abdelkader Belkacem Tahar a reconnu que l'absence des projets d'investissement est due aux critères difficiles imposés aux opérateurs.