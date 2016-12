CHARGÉ DE LA MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD DE L'OPEP Le Haut Comité se réunira à la mi-janvier

Le ministre de l'Energie Nourredine Bouterfa a convenu avant-hier, au Caire avec le ministre koweïtien du Pétrole, de l'Electricité et de l'Eau, Essam Abdulmohsen Al-Marzouk de réunir vers la mi-janvier le Haut Comité chargé du suivi de la mise en oeuvre de l'accord de l'Opep avec 11 pays non-membres portant baisse de la production, a-t-on appris auprès du ministère. Lors de leurs entretiens en marge de la 97ème session de la réunion ministérielle de l'Organisation des pays arabes exportateurs de pétrole (Opaep), les deux parties ont abordé les mécanismes à mettre en place pour concrétiser la mission de monitoring que les pays membres de l'Opep et non-Opep ont confié à ce Comité coprésidé par le Koweït et la Russie et dont l'Algérie est membre avec le Venezuela ainsi que le Sultanat d'Oman, précise le ministère dans un communiqué. Cette instance a été mise en place lors de la réunion ministérielle de l'Opep tenue fin novembre à Vienne et durant laquelle l'organisation pétrolière a décidé de réduire son offre de 1,2 million de barils/jour (mbj) pour porter son plafond de production à 32,5 mbj.

Une décision rejointe par 11 pays non-Opep, dont la Russie, qui ont conclu un accord avec l'organisation pour diminuer leur production d'environ 558 000 barils/jours et ce à partir du 1er janvier prochain. Les opportunités de coopération et d'investissement dans le secteur de l'énergie des deux pays ont également été abordées par M. Bouterfa et son homologue koweitien. Le ministre de l'Energie a eu, en outre, des entretiens avec le ministre égyptien du Pétrole et des Ressources minérales Tarek El Malla et ont abordé la coopération énergétique algéro-égyptienne. Les participants à la 97e session de la Conférence des ministres arabes du Pétrole, membres de l'Opaep ont salué l'accord d'Alger et les efforts déployés par son gouvernement pour parvenir à cet accord historique.

L'ordre du jour de la conférence à laquelle a pris part M. Bouterfa a porté sur l'examen des derniers développements au niveau des marchés et leur impact sur l'industrie pétrolière ainsi que le suivi des projets de coopération commune dans le domaine pétrolier. Il s'agit également de l'adoption du projet de budget du secrétariat général et de l'instance juridique de l'organisation et la présentation des activités du secrétariat général, notamment celles relatives à l'environnement et au climat.