GICA DOUBLERA SA CAPACITÉ EN DEUX ANS Une nouvelle chaîne de production pour le groupe

Par Ali TIRICHINE -

Le groupe Gica voit grand et ambitionne d'augmenter ses capacités de production à 20 millions de tonnes à l'horizon 2019.

Une source de l'entreprise GICA a indiqué qu'à fin octobre 2016, elle a atteint une production de 10.175.315 tonnes de ciment contre 9807.102 tonnes de ciment durant la même période de 2015, soit une évolution de 4%. Pour l'année 2017, il table sur une production de 13.200.000 tonnes de ciment avec l'entrée en production de la deuxième ligne de la cimenterie d'Ain El Kebira à Sétif. Le groupe Gica lance aussi une nouvelle démarche pour gagner la confiance des clients. Il gardera ainsi sa position de numéro un de l'industrie nationale du ciment. Le groupe industriel des ciments d'Algérie (Gica) a également lancé un nouveau projet qui vient consolider sa stratégie commerciale et de marketing dans le but de maintenir sa position de leader dans un marché de plus en plus concurrentiel. Baptisé Charte Client, ce projet initié en partenariat avec le Centre de recherche en économie appliquée pour le développement (Cread) est basé notamment sur cinq engagements et cinq valeurs fondamentales partagées entre le groupe et ses clients. L'objectif étant de gagner leur confiance et fidéliser le plus grand nombre d'entre eux.La relation avec le client étant une de ses priorités, le groupe s'engage à améliorer la qualité d'accueil et l'accessibilité dans ses services commerciaux, tout en généralisant l'utilisation d'Internet pour une meilleure maîtrise de la gestion du flux clientèle.«Convaincu qu'une entreprise sans clients est vouée à l'échec, le groupe mettra également en place un centre de surveillance et de veille stratégique afin de favoriser l'écoute et les échanges avec ses clients», a indiqué l'entreprise.De même, le groupe Gica s'engage à mesurer périodiquement l'efficacité de sa démarche client à travers des enquêtes régulières et à inscrire sa stratégie commerciale dans le cadre d'une action écocitoyenne et de développement durable.«Pour le groupe Gica, qui voit grand, avec l'ambition d'augmenter ses capacités de production à 20 millions de tonnes à l'horizon 2019, gagner la confiance totale des clients s'acquiert par un simple engagement tenu et respecté. Une action fondée sur le respect des règles et des pratiques commerciales», est-il ajouté.L'écoute client permettant l'anticipation de ses besoins et son accompagnement dans toutes ses démarches commerciales, ces valeurs sont confortées par une politique de communication et de marketing institutionnelle et publicitaire à même de contribuer à conforter l'image de marque du groupe et sa bonne notoriété auprès de sa clientèle, selon le groupe.

Une des valeurs du projet charte client vise à offrir, à moyen terme, des produits innovants par la mise à sa disposition d'une gamme très large de produits et de services personnalisés.