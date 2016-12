TÉMOIGNAGE DE MEDJAHED HAMID "Il était un symbole"

Par Kamel LAKHDAR-CHAOUCHE -





L'Expression: Dans quelles circonstances avez-vous connu Hocine Ait Ahmed?

Medjahed Hamid: Avant de vous répondre, permettez-moi de saisir l'occasion qui m'est offerte par votre quotidien L'Expression que je remercie au passage. J'ai connu Ait Ahmed lors de la préparation de son premier meeting qui a eu lieu à la salle Harcha à Alger. Nous nous sommes rencontrés depuis, à plusieurs reprises, dans d'autres meetings à l'intérieur du pays. Egalement lors des conventions organisées à la salle El Kettani à Bab El Oued, à «Aswel» située à Tikjda et surtout lors du fameux grand gala organisé à la coupole d'Alger à l'occasion de l'anniversaire du FFS en septembre 1991. J'ai fait partie de la commission d'organisation du programme artistique dont j'assurai également l'animation. Lors de ce gala, le défunt Hocine Ait Ahmed s'est chargé personnellement d'inviter le grand groupe marocain Nass El Ghiwane et la troupe d'Alger Essendoussia. Nous étions chargés de programmer un cocktail d'artistes qui représentaient toutes les variantes linguistiques du pays, à savoir le regretté Lounès Matoub, paix à son âme, le groupe Ichenouiyen, le groupe les Berbères, Abdelmadjid Meskoud, Wardia Aissawi, Adel M'zab si je ne me trompe pas et enfin Djamal Allam. Je tiens à m'excuser si j'ai oublié certains. Pour la première fois, la Coupole était pleine à craquer au point qu'il a fallu ramener des chaises sur scène pour permettre à M.Ait Ahmed et toutes les personnalités politiques de s'y installer!

On dit que Hocine Aït Ahmed avait écrit de la poésie, des textes, qu'il aurait même donné des chansons à certains de nos artistes?

Oui, un recueil de poèmes écrit en langue kabyle. J'ai entendu dire qu'un artiste de renom aurait déclaré qu'il lui aurait été remis par le défunt. Pardonnez mon conditionnel, je ne peux, hélas pas m'aventurer à confirmer ce que je ne sais pas.

Avez-vous des textes de poésies qui ont été écrits par Hocine Ait Ahmed, qui vous ont peut-être été remis par lui?

Il m'en avait fait part effectivement, mais les situations dramatiques que vivait le pays à cette époque ont fait qu'il n'y avait pas urgence de prendre ces poèmes...

Un dernier mot sur Ait Ahmed...

Un symbole de la lutte, du combat, de la morale, de la fidélité à ses principes, de liberté des droits de l'homme et de la femme, de la démocratie même. Enfin, un grand homme qui n'a jamais cessé de répéter et je le cite: «Soyons clairs, je ne me suis jamais considéré comme un historique. J'en ai assez souvent martelé les raisons pour ne pas avoir à les ressasser aujourd'hui.» «Yela argaz yela ulacit, yela argaz ulacit yela.»