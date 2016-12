SUITE AUX INTEMPÉRIES ET D'AUTRES INCIDENTS 11 morts et 40 blessés en 24h

Par Massiva ZEHRAOUI -

De multiples interventions ont été effectuées par les unités de la Protection civile pour répondre aux appels de secours du 21 au 22 décembre. Les services de la Protection civile ont fait état de plusieurs accidents de la circulation dont cinq ayant entraîné la mort de 11 personnes et 40 blessés, survenus durant la période du 21 au 22 décembre 2016. Six personnes sont décédées et 37 autres blessées suite à un grave accident qui a eu lieu à Djelfa après une collision entre un bus de transport de voyageurs et un camion. Ces mêmes services ont enregistré pas moins de 2145 interventions liées à différents incidents tels que des accidents de la circulation, les accidents domestiques, évacuation sanitaire et extinction d'incendies. Cette période a également été ponctuée par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur le nord du pays causant bon nombre de désagréments, notamment dans les wilayas d'Alger, Blida, Mostaganem, Tizi Ouzou, Boumerdès et Médéa. Ce qui a nécessité des opérations d'épuisement et de pompage des eaux pluviales à travers différents quartiers. Les éléments de la Protection civile ont mené des opérations notamment dans les communes de Ben Aknoun, Hussein Dey, Casbah, Bir Khadem, Bir Touta, Ouled Fayet, Zéralda. Par ailleurs le corps sans vie d'une femme âgée de 34 ans (enceinte) a été repêché des eaux d'Oued el Karma par des plongeurs de la Protection civile dans la wilaya de Boumerdès. Au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, un garage s'est effondré dans la commune de Sidi Bekkar sans toutefois faire de victimes. La trafic routier a également été perturbé, notamment dans la commune de Tamezguida dans la wilaya de Médéa au niveau de la RN N°1 suite au débordement