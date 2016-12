La conspiration

Par Saïd BOUCETTA -

La surprenante décision de revoir la durée des vacances scolaires n'a pas été le fait d'une improvisation ou une quelconque manifestation de faiblesse devant la pression exercée par quelques milliers de lycéens dispersés sur tout le territoire national. Un observateur dirait que la réaction des pouvoirs publics était disproportionnée et donc les explications superficielles ne sauraient être des justifications acceptables, d'autant que la «géographie» des protestations était, il faut bien le relever, assez réduite et l'échéance du début des vacances tel qu'annoncée initialement par le ministère de l'Education était trop rapprochée pour s'inquiéter d'une propagation de la contestation des élèves. Les manifestations commençaient à prendre de l'ampleur mardi et le dernier jour de cours devait être le jeudi qui suivait. Objectivement, il n'y avait pas de quoi s'inquiéter, outre mesure, pour un quelconque durcissement du mouvement des lycéens dont la seule revendication était de prendre cinq jours de plus que les dix jours annoncés par le ministère de l'Education nationale.Un raisonnement logique amènerait à penser que la véritable raison de la décision des plus hautes autorités d'accorder 18 jours de vacances aux élèves était donc motivée par d'autres considérations. Un premier indice était déjà évoqué par la ministre de l'Education nationale qui avait annoncé le jour-même de la révision de la durée du congé hivernal, que la stabilité du pays était bien plus importante que quelques jours de vacances. L'opinion nationale qui n'a pas prêté attention à la déclaration de Mme Benghebrit n'avait pas moins trouvé assez brutale une décision ne répondant pas à une actualité scolaire, somme toute banale.Le caractère vif de la réaction des plus hautes autorités du pays renseigne donc sur un risque sérieux d'une détérioration de la sécurité publique, liée non seulement à l'histoire de vacances, mais susceptible de prendre des dimensions autrement plus importantes. Il faut dire que les messages adressés par les ministres de l'Intérieur et de la Défense nationale, ainsi que celui de l'Ugta constituent autant de réactions quasi officielles sur l'objectif du mouvement des lycéens et des commanditaires d'une tentative de déstabilisation du pays.Tous les stratèges de par le monde savent que les écoliers, et plus spécifiquement les lycéens, peuvent se transformer en une véritable «bombe sociale» lorsqu'ils tombent entre des mains malveillantes. Dans le cas des dernières protestations, les autorités disposaient certainement d'informations précises, accréditant la thèse d'une manipulation opérée par des forces occultes qui avaient pour objectif de «faire évoluer» la contestation des jeunes en un mouvement violent, jusqu'à provoquer des assassinats. La propagation de la rumeur puis du champ des protestations à quelques villes plutôt qu'à d'autres, les velléités de provoquer les forces de l'ordre dans certains endroits et le caractère un peu trop bien organisé dans d'autres wilayas, battent en brèche la thèse d'un mouvement improvisé sans direction précise. Cela pour l'analyse des deux journées qui sont passées presqu'inaperçues, mais qui semblent avoir été le début d'un plan de déstabilisation mis en échec, avant de passer véritablement à la phase du point de non-retour. Dans le cas d'une non-intervention des plus hautes autorités de l'Etat, le mouvement de lycéens aurait trouvé un autre thème «mobilisateur» dans la logique d'une confrontation pouvoir-jeunesse. Les réseaux sociaux aidant, on aurait, le 2 janvier prochain, une rentrée scolaire «électrifiée» et, sans doute, une forte dégradation du climat social. On ne saura peut-être jamais ce qui s'est réellement passé entre dimanche et mardi derniers, mais l'on peut d'ores et déjà relever que la machine anti-Algérie s'est remise en branle.