ORAN 16 malfrats recherchés arrêtés

Par Wahib AïT OUAKLI -

Un tel bilan renseigne sur l'acharnement criminel dont fait l'objet la wilaya d'Oran.

Les 11 individus faisant l'objet de mandats d'arrêt ne séviront plus. Ils viennent d'être arrêtés par les services policiers de la wilaya d'Oran. Les mis en cause sont accusés pour différents délits liés à la criminalité, comme les vols, vols par effraction, commercialisation de drogue, coups et blessures volontaires, agression, port d'armes blanches etc. Les mis en cause, en garde à vue, seront présentés devant le parquet dès que les formalités policières seront parachevées. Un tel coup a été le fruit de plusieurs opérations menées par les policiers des 21e, 24e, 16e, 7e et 6e sûretés urbaines. Un coup pareil a été mené par les policiers de l'unité 24 d'Ain El Beïda, près d'Es Senia, qui ont mis fin à la cavale de cinq autres mis en cause faisant l'objet de mandat d'arrêt lancés à leur encontre par la justice les ayant jugés et condamnés pour divers délits liés à la criminalité dont l'association de malfaiteurs, la commercialisation des stupéfiants etc. Un tel bilan renseigne sur l'acharnement criminel dont fait l'objet la wilaya d'Oran. Les policiers, eux, ne sont pas en reste dans leur acharnement en défonçant les foyers abritant la criminalité, les démantelant l'un après l'autre. Dans un autre chapitre lié également à la criminalité, très précisément dans le cadre de la lutte contre le vol des voitures, les policiers de la sûreté d'Aïn El Beida viennent de mettre la main sur le voleur de la Dacia Logan ayant perpétré récemment son larcin dans la wilaya d'Alger avant d'être immobilisé, lui et la voiture qu'il a volée, dans les environs du rond-point d'El Bahia. Cette affaire a été traitée méticuleusement par les policiers alertés. Lors de l'opération, les policiers ont bouclé toutes les sorties et entrées de la ville avant de passer à l'action en se mettant à la recherche de la voiture dont le vol avait été signalé. Le mis en cause, embarqué dans les locaux policiers pour le reste des auditions, sera présenté devant le parquet une fois complétée, l'enquête le concernant. Ce n'est pas tout. La lutte contre la propagation du «cadeau empoisonné marocain», vient encore une fois d'être couronnée par l'arrestation à El Hamri d'un trentenaire surpris en flagrant délit de détention de 582 grammes de kif traité prêt pour la commercialisation. A El Maqari (ex-Saint-Eugène), les éléments de la police judiciaire de la sûreté de wilaya d'Oran ont arrêté deux individus, âgés de 19 et 30 ans, en possession de près de 200 comprimés psychotropes destinés à la commercialisation. A en décortiquer les bilans fournis par les responsables de la cellule de communication près la sûreté de wilaya d'Oran, un fait asaillant saute aux yeux: la catégorie juvénile est frappée de plein fouet par le phénomène de la criminalité. Tout compte fait. La majeure partie des mis en cause arrêtés est constituée de jeunes dont l'âge oscille entre 19, 20, 30 et 40 ans.