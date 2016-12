ILS ÉTAIENT DES MILLIERS À SE RECUEILLIR HIER SUR SA TOMBE À ATH HMED L'Algérie se souvient d'Ait Ahmed

Par Aomar MOHELLEBI -

La tombe de Si L'Hocine est devenue un lieu de pèlerinage

Bien avant huit heures du matin, hier vendredi, le lieudit Tissirt N Cheikh (près de Aïn El Hammam) a commencé déjà à être envahi, d'abord par des dizaines puis par des centaines de citoyens, venus des quatre coins d'Algérie, se recueillir sur la tombe de Hocine Ait Ahmed, une année, jour pour jour après son décès.

La majorité était certes constituée de militants et de sympathisants du Front des forces socialistes. Mais il y avait aussi des visiteurs anonymes qui sont venus juste à titre individuel pour s'incliner à la mémoire de Hocine Ait Ahmed, qui représente à leurs yeux, un symbole du combat démocratique en Algérie. Ce qui retenait l'attention hier, c'était le fait que les clivages politiques, voire politiciens et les luttes intestines stériles, que traverse depuis quelques semaines le plus vieux parti d'opposition en Algérie, ont cédé le pas devant le devoir de mémoire qui relève plus de l'humanisme que du politique. C'est ce qui explique d'ailleurs, que parmi les présents, hier au village Ait Hmed, sis dans la commune d'Ait Yahia (daïra de Aïn El Hammam), on pouvait remarquer pas mal de dissidents du Front des forces socialistes et même de personnalités n'ayant pas hésité à dénigrer la direction actuelle du FFS au lendemain de leur éviction ou de leur départ volontaire. Il faut dire aussi que le FFS a mobilisé toutes ses troupes puisqu'hier, l'ensemble de ses fédérations à l'échelle nationale était présent et a déposé des gerbes de fleurs sur la tombe de Hocine Ait Ahmed. En plus du premier secrétaire du FFS, Abdelmalek Bouchafa, il y a avait aussi, parmi les présents, Ali Laskri et Aziz Baloul, membres du Présidium du parti ainsi que les élus FFS aussi bien à l'échelle locale qu'au niveau de l'Assemblée populaire nationale et au Sénat.

La présence de la petite famille de Hocine Ait Ahmed, à savoir sa veuve et ses trois enfants, n'est pas du tout passée inaperçue, hier au village Ath Hmed, où régnait une grande émotion durant toute la matinée et en début d'après-midi.

Le fils de Hocine Ait Ahmed, Jugurtha, a d'ailleurs exprimé son sentiment de gratitude et son agréable surprise devant une telle affluence de la part des fidèles compagnons de combat de l'ancien leader du FFS. Jugurtha Ait Ahmed a exprimé sa vive émotion devant autant de mobilisation et de dévouement, à l'occasion du premier anniversaire du décès de son père.

Pour Jugurtha Ait Ahmed, cette affluence en une telle journée commémorative, signifie que la population algérienne garde toujours l'espoir vivace. «Cet espoir, nous le gardons tous, aussi bien au FFS qu'ailleurs, quant à l'avenir de l'Algérie», a déclaré le fils du chef historique.



Un véritable pèlerinage

La journée de ce vendredi avait des allures de véritable pèlerinage dans la région d'Ath Hmed. Malgré la grande affluence qui a été enregistrée particulièrement tout au long de la matinée, il n'en demeure pas moins, que la marée humaine n'a, à aucun moment, donné lieu à des débordements.

Les véhicules s'arrêtaient systématiquement au niveau du lieu Tissirt Nchikh dès 8 h, comme cela fut le cas le jour de l'enterrement de Hocine Ait Ahmed, le 1er janvier 2016. Puis les visiteurs parcouraient à pied les deux kilomètres qui séparent Tissirt Nchikh du lieu de l'enterrement d'Ait Ahmed, au village Ath Hmed.

Un silence sépulcral régnait sur place. Ceux qui craignaient des dérapages, surtout au lendemain de la tempête ayant secoué le FFS ces derniers temps, en perspective des élections législatives de 2017, se sont trompés.

En dépit de la présence de cadres qui ont été carrément radiés du FFS tout récemment, le recueillement n'a été entaché d'aucun incident. Tout s'est déroulé dans la sérénité absolue. Car respecter la mémoire d'un homme qui n'est plus de ce monde, à l'occasion de l'anniversaire de son décès, n'est pas seulement un devoir, mais une exigence. Il faut rappeler d'ailleurs que les derniers jours ayant précédé la cérémonie de recueillement d'hier, les informations faisant état d'éventuels dérapages qui pourraient survenir lors de la cérémonie de recueillement, avaient circulé et ont été colportées. Ce qui explique d'ailleurs, le peu de médiatisation de l'organisation du recueillement d'hier par les dirigeants du FFS, qui ont préféré donner la primeur au meeting qui sera organisé aujourd'hui, samedi, à salle Atlas d'Alger, à partir de 13 h. Tout au long du trajet, les citoyens se déplaçaient en toute quiétude. Quelques-uns n'hésitaient pas à entamer des discussions où étaient rappelées les différentes étapes du parcours militant de Hocine Ait Ahmed et ses prises de positions durant les périodes cruciales qu'a traversées l'Algérie, notamment durant la décennie noire, au cours de laquelle Hocine Ait Ahmed avait pris ou adhéré à des initiatives, qui étaient censées contribuer au dénouement de la crise.

Un ancien militant du FFS, rencontré sur place nous a confié à ce sujet: «Hocine Ait Ahmed avait l'habitude d'exprimer des positions incomprises dans le moment, mais souvent, bien plus tard, on se rendait compte que ce qu'il disait était complètement sensé. C'est le cas par exemple de la réconciliation et de la solution politique au conflit qu'a vécu l'Algérie durant les années quatre-vingt-dix».

Une ancienne candidate aux élections locales du FFS à Tizi Ouzou n'a pas hésité également à faire le déplacement hier à Ath Hmed malgré qu'elle n'est pas véhiculée et en dépit du fait que les vendredis, les moyens de transport sont quasiment inexistants dans la région. «C'est un devoir que d'être là aujourd'hui pour se recueillir à la mémoire de l'un des plus grands hommes que l'Algérie contemporaine a enfantés. Son décès est une grande perte, non seulement pour le FFS, mais aussi et surtout pour toute l'Algérie. Lui rendre hommage aujourd'hui, en déposant une gerbe de fleurs sur sa tombe, c'est le moindre des devoirs à faire en ce premier anniversaire du décès de celui qui s'est opposé à la dictature dès le lendemain de l'indépendance de notre pays», souligne cette ancienne candidate du FFS et militante active de la fédération de Tizi Ouzou.



«Le FFS va bien»

La journée commémorative du premier anniversaire du décès de Hocine Ait Ahmed ne pouvait à aucun moment passer sans que les responsables du parti ne fassent, ne serait-ce que de brèves déclarations politiques pour aborder les dernières évolutions et palpitations dans le parti. En plus d'avoir rappelé les références patriotiques de Hocine Ait Ahmed et sa grandeur en tant qu'homme politique et homme tout simplement, Le premier secrétaire du FFS, Abdelmalek Bouchafa, a brièvement effleuré la crise qui secoue son parti en niant et en remettant en cause la dimension jugée disproportionnée que tentent de lui conférer certains observateurs.

A l'occasion donc du premier anniversaire du décès de Hocine Ait Ahmed, Abdelmalek Bouchafa a lancé un appel aux militants du FFS et à ses sympathisants pour venir massivement partager ce moment de recueillement prévu aujourd'hui, samedi, à la salle Atlas d'Alger.

Le premier responsable du FFS a beaucoup insisté sur le fait que le conflit dont parle la presse ces derniers temps, n'existe que dans la tête de ceux qui en font étalage.

«Le FFS s'est toujours porté bien et il se porte bien actuellement et dans le futur, il en sera autant. Nous resterons fidèles à la trajectoire et au combat tracés par Hocine Ait Ahmed jusqu'à l'instauration de la 2e République.

Une cause et un objectif pour lequel Si L'Hocine avait toujours milité sa vie durant», a conclu Abdelmalek Bouchafa.