GAÏD SALAH AVERTIT CONTRE LA CAMPAGNE DE DÉNIGREMENTS VISANT L' ALGÉRIE L'armée dresse le rempart

Par Mohamed BOUFATAH -

Les éléments de l'anp toujours aux aguets

Le vice-ministre de la Défense, appelle à l' «extrême vigilance» pour mettre en échec les conspirations des ennemis de l'Algérie.

Intervenant au lendemain d'un communiqué de l'Ugta dénonçant des tentatives de déstabilisation du pays, le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, appelle à l'extrême vigilance pour mettre en échec les conspirations des ennemis de l'Algérie, et faire déjouer leurs «desseins». Gaïd Salah a adressé son message, en particulier, à la jeunesse. «Il ne faut pas omettre, surtout pour notre jeunesse, que l'Algérie a des ennemis qui n'ont jamais cessé de lui manifester leur rancoeur, ce qui exige de nous tous une extrême vigilance et conscience de ces défis, afin de mettre en échec leurs conspirations et faire déjouer leurs desseins maléfiques et désespérés, connus par tous, tant que les générations de l'Algérie sont conscientes de la dimension ancestrale», de leur pays qui a été «repris par notre sang et nos sacrifices», a-t-il souligné dans une allocution au 3ème jour de sa visite dans la 2ème Région militaire, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Cela intervient alors que l'Algérie est régulièrement citée par des rapports mensongers d'ONG, sur la situation des droits de l'homme, le prétendu verrouillage du paysage médiatique et le traitement de la question des migrants. Ces rapports noircissent intentionnellement le tableau de la situation de la liberté d'expression, en s'appuyant sur le décès du blogueur, Mohamed Talmat, des suites d'une longue grève de la faim, dans une tentative de faire pression sur les autorités et obtenir sa libération. La question des migrants subsahariens a également été longuement exploitée pour nuire à l'image du pays. Les attaques contre l'Algérie ne s'étaient pas arrêtées là. Un ancien fonctionnaire de l'Union européenne, a fait un parallèle entre la situation en Algérie et en Syrie.

Toute cette campagne dirigée vers l'Algérie fait dire à Gaïd Salah l'impérieuse nécessité pour l'Algérie de ne pas faiblir. «Le monde d'aujourd'hui, comme vous le savez tous, n'a de place que pour les puissants, et c'est pourquoi l'Algérie, contre le gré de ses ennemis, doit être forte par son armée et ses propres potentiels», a-t-il fait valoir lors d'une réunion au siège du Commandement de la Région.

Il a réitéré, en cette circonstance, la «gratitude» au contenu du message du président de la République, adressé au peuple algérien lors du 62e anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Il a rappelé qu'à travers ce message, le président Bouteflika a souligné que l'Algérie «sait pouvoir compter» sur les capacités, le professionnalisme et le patriotisme de l'ANP, digne héritière de l'ALN, ainsi que sur le potentiel et l'expérience de ses corps de sécurité, pour préserver l'intégrité du territoire et éradiquer les résidus du terrorisme de son sol.

Il avait également rendu un hommage appuyé aux officiers, sous-officiers et djounoud de l'ANP, pour leur mobilisation et leurs sacrifices au service de la Patrie. «Tel est notre chemin emprunté, à travers lequel nous réitérons que l'effort inlassable consenti par l'ANP, digne héritière de l'ALN, au service de sa patrie et de son peuple, est un effort loyal qui trouve toujours tout le soutien de la part du président de la République», a-t-il poursuivi. Il a donné des instructions et des orientations, à travers lesquelles, «il a rappelé la poursuite impérative de cette démarche active pour le maintien de l'état-prêt permanent des équipages et des éléments, en se conformant à l'application rigoureuse du programme de préparation au combat et à l'entretien périodique des matériels et des équipements».De son côté la Centrale syndicale s'est élevée contre cette campagne aux «relents néocolonialistes et à des fins spéculatives sur la force de stabilité et de paix de notre pays qui dérange leurs desseins». «Ces penseurs, que les fortes convictions de l'Algérie dérangent, ignorent la réalité de notre pays», est-il souligné, en ajoutant que malgré cette «animosité», l'Algérie «ne peut, en aucune façon, être atteinte par ce déferlement de délires alimentant des fantasmes et des nostalgies dévoyés». Pour la Centrale syndicale, «la consolidation du processus démocratique, la construction du développement de notre pays, le confortement de la paix, de la stabilité et de la sécurité, dépendent de notre solidité interne par la confiance de notre peuple en son Président et par la vigilance de notre peuple et de ses forces vives, de notre Armée nationale populaire et de nos services de sécurité». Par ailleurs, Louisa Hanoune a déclaré pour sa part que l'Algérie n'est pas à l'abri des manoeuvres extérieures.