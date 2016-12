FINANCEMENT DES PROJETS Le privé à la rescousse de l'état

Par Nadia BENAKLI -

Boudjema talai ministre des travaux publics et des transports

Un projet de loi relatif au financement des projets via le partenariat public-privé est en cours d'étude au niveau du ministère des Travaux publics.

L'Etat fait appel au privé. Ce dernier participera désormais au financement des projets d'infrastructures publiques. «Un projet de loi relatif au financement des projets via le partenariat public-privé est en cours d'étude au niveau du ministère des Travaux publics», a déclaré Boudjema Talai. Le ministre des Travaux publics, qui s'exprimait lors d'une séance consacrée aux questions orales tenue jeudi dernier au Sénat, a affirmé que ce projet insufflera une nouvelle dynamique aux projets d'infrastructures. Vu la crise économique marquée par la chute des prix du pétrole et le recul des réserves de changes, le gouvernement a procédé au gel de plusieurs projets qui étaient prévus dans le programme 2015/2016. Même les projets en cours de réalisation souffrent du manque de financement. «Le Trésor public ne peut financer certains projets et il n'existe pas de loi permettant au secteur de financer les projets par d'autres fonds», a reconnu le ministre devant les sénateurs. Ainsi, ce projet de loi permettra de trouver des financements sans faire appel au Trésor public. Le ministre de l'Industrie a également déclaré mercredi dernier devant les sénateurs que le financement des projets constitue un gros problème qui handicape le développement et que des dispositions sont en cours pour trouver d'autres moyens de financement. En faisant appel au privé, le gouvernement évitera de recourir à l'endettement extérieur. L'Etat tente de se débrouiller avec les moyens du bord pour réduire les effets de la crise sur l'économie nationale. D'ailleurs, dans la loi de finances 2017, l'Etat n'a pas engagé des projets de réalisation d'infrastructures pour ne pas casser sa tirelire. Interpellé par le sénateur Abdelouaheb Benzaïm sur l'éventualité de la réalisation d'une ligne de tramway reliant la Grande mosquée d'Alger à Alger-Centre, M.Talai a précisé que «ni les moyens financiers ni la loi actuelle ne permettent un tel projet». Il a expliqué que le financement via le partenariat public-privé consiste à mobiliser les ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques. «Cette mobilisation se fait par des opérateurs privés ou publics notamment algériens qui bénéficieront des revenus de l'exploitation de ces infrastructures», a-t-il affirmé. Développant le contenu de ce projet, l'hôte des sénateurs a fait savoir que cette nouvelle loi viendra encadrer la relation établie entre les différentes parties contractantes et mettre en place les moyens juridiques nécessaires à la réussite de ce mode de financement. «Ce mode permettra au secteur privé de contribuer à la réalisation des projets à travers la conception, le financement, la construction, l'exploitation, l'administration, la maintenance et autres prestations», a-t-il assuré. Il a cité en guise d'illustration l'exemple de la ligne de tramway Alger-aéroport qui sera financée grâce au partenariat public-privé. «Le projet de réalisation d'une ligne de tramway reliant Tafoura, la Mosquée d'Alger et l'aéroport Houari Boumediene, dont l'étude existe, sera concrétisé dès la promulgation de la loi sur le partenariat public-privé», a-t-il dit. En attendant la réalisation du projet, le ministre a estimé qu'il faudra en plus d'un parking d'une capacité de 5000 voitures, assurer le transport public aux fidèles. Concernant l'accès à la mosquée par voitures et transports publics, M.Talai a indiqué que le taux d'avancement des travaux de réalisation de 10 voies menant de et vers la Mosquée d'Alger ont atteint 90% pour trois d'entre elles. Le ministre a annoncé en outre le lancement des travaux de réalisation d'un pont long de 460 mètres reliant la rue Tripoli à la Mosquée d'Alger directement par l'autoroute de Oued Ouchayeh. Par ailleurs, et en réponse à la question du sénateur Alouad Mohamed sur l'état des routes dans la wilaya de Tlemcen, M.Talai a fait état d'une étude de dédoublement de la RN 22, reliant Tlemcen à Terni sur une distance de 13 km, ajoutant que l'étude est presque finalisée. Une étude de dédoublement du deuxième tronçon de la Route nationale reliant Terni et Sebdou sur une distance de 23 km sera proposée, l'étude englobera ainsi la totalité de la route reliant Tlemcen et Sebdou sur une distance de 36 km, a indiqué M.Talai qui a ajouté que le projet «sera inscrit dès que les fonds seront disponibles». Concernant l'organisation du trafic routier, le ministre a fait état de la création d'une société mixte en partenariat entre la wilaya d'Alger et des opérateurs étrangers pour l'équipement des intersections de feux tricolores qui seront annexés ultérieurement au réseau central de gestion du trafic routier. Il a ajouté dans ce sens que l'étude est fin prête et que les travaux seront lancés en 2017.