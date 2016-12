RÉVÉLATIONS DE BEDOUI À PROPOS DE LA GRÈVE DES ÉCOLIERS "C'était un complot!"

Par Notre envoyé spécial à naâma Abdellah BOURIM -

Qui veut instrumentaliser l'école?

Le gouvernement refuse toute instrumentalisation des élèves à des fins politiques.

Echéances électorales, stabilité du pays, et booster le développement économique régional pour accompagner le développement social voilà les questions abordées par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, avant-hier, lors de sa visite dans la wilaya de Nâama. Pour le ministère de l'Intérieur, il est inconcevable que certaines parties utilisent les élèves pour déstabiliser le pays et prévient les responsables qui tenteraient de porter atteinte à la sécurité et la stabilité du pays que «l'Algérie, à travers ses institutions et ses lois, fera face à toutes ces situations en usant de tous les moyens», a-t-il dit. Selon Bedoui, le gouvernement refuse toute instrumentalisation des élèves à des fins politiques et que son département a diligenté une enquête pour identifier les responsables de cette action qui vise la déstabilisation du pays à travers l'école. Pour ce qui est de l'intervention du Premier ministre pour mettre de l'ordre dans le secteur en ordonnant le retour à l'ancien programme afin d'éviter la déstabilisation de l'école, le ministre de l'Intérieur a affirmé dans ce sens que «ce sont nos enfants, et nous devons être à leur écoute. L'intervention du Premier ministre est un signe de bonne cohésion gouvernementale». Dans le même sillage, le ministre de l'Intérieur n'a pas manqué cette occasion pour rappeler les mesures prises par le gouvernement et son engagement pour l'instauration de la transparence et assurer l'égalité des chances pour tous les candidats durant les prochaines échéances électorales. En effet, son département est en pleine opération de préparation des prochains grands rendez-vous électoraux.



L'agriculture est à promouvoir

La stabilité et la sérénité sont deux facteurs importants pour le développement du pays qui a fait un grand pas dans plusieurs secteurs d'activité afin de redresser la barre et accompagner les différents acteurs qui expriment leur ambition d'accompagner la démarche du gouvernement visant à la diversification de l'économie nationale comme seule manière de garantir le développement du pays. Pour le rapprochement de l'administration des citoyens et des investisseurs, le ministre de l'Intérieur a affirmé que le projet de création de wilayas déléguées dans les Hauts-Plateaux est actuellement en préparation pour «être soumis prochainement en Conseil des ministres».

Devant les différents acteurs de la société civile de la wilaya de Nâama dont la majorité des intervenants ont été des agriculteurs, le ministre de l'Intérieur a mis l'accent sur la nécessité de doubler d'efforts pour le développement de ce secteur. Le ministre a déploré la «faiblesse» de la production agricole dans la wilaya, «en inadéquation avec le volume des investissements consentis par l'Etat pour soutenir l'activité agricole et les matières premières que recèlent cette wilaya dans le domaine», une remarque très critique envers les agriculteurs qui ont dénoncé les entraves bureaucratiques et la «maârifa» dans la gestion de ce dossier au niveau de la wilaya en appelant au passage le ministère de l'Intérieur à ouvrir une enquête et lutter contre la corruption qui gangrène le secteur de l'agriculture dans cette wilaya. Le ministre a instruit les autorités locales d'élaborer des études «réalistes», et la mise en place d'une stratégie agricole pour les toutes prochaines années à venir, et à l'abandon des anciens modes de gestion du secteur agricole qui sont «loin de répondre aux objectifs escomptés». Bedoui a, dans le même sillage, mis l'accent sur la nécessité de l'accompagnement technique des agriculteurs à travers la conclusion de conventions avec les instituts agricoles, ainsi que l'encouragement de l'investissement agricole et des petits agriculteurs.



Energies renouvelables

Le ministre de l'Intérieur a estimé que les secteurs des énergies renouvelables et les technologies de l'avenir sont le grand défi qui devrait être relevé par l'Algérie durant les prochaines années. Selon lui, le gouvernement a consenti d'énormes efforts pour booster ce secteur, à travers l'orientation graduelle de la politique énergétique vers le renouvelable, en particulier le solaire. Aussi, Bedoui s'est rendu dans la région Sidra El ghazal où il a inauguré la centrale solaire d'une capacité de production d'électricité de 41GWH par an qui permettra d'économiser plus de 25 000 barils de pétrole par an et d'éviter l'émission de 28.000 tonnes de CO2. La production de l'électricité sera également renforcée par 1163MW avec la mise en service d'une centrale thermique à cycle combiné à réfrigération sèche en 2018 dont les travaux sont réalisés par l'Energa filiale de Sonelgaz pour le génie civil, Samsung pour le montage et la supervision, et Général Electric pour la fourniture des turbines à gaz et à vapeur et alternateur pour un montant de 87 milliards de dinars.