SONATRACH ET TOTAL SIGNENT UN ACCORD POUR LE RÉALISER Un complexe pétrochimique de taille mondiale

Par Salim BENALIA -

Ce projet est le fruit d'un partenariat algéro-français

Le groupe Sonatrach vient de conclure à Alger avec la compagnie française Total un accord dans le domaine de la pétrochimie portant sur la réalisation d'une étude de faisabilité en vue de la construction d'un complexe pétrochimique de «taille mondiale», a annoncé la compagnie nationale dans un communiqué. Lors de leur rencontre, le P-DG de Sonatrach, Amine Mazouzi et le directeur général de Total, Patrick Pouyanne, «ont convenu de renforcer le partenariat et la coopération sur toute la chaîne hydrocarbures en Algérie et à l'international, confirmant ainsi la volonté des parties à consolider le partenariat existant et concrétiser de nouvelles opportunités pour les deux compagnies», souligne la même source. Un agenda a été arrêté pour la mise en oeuvre des actions retenues par les parties durant cette rencontre. Cet accord intervient alors que le groupe pétrolier national a récemment annoncé d'importantes découvertes, notamment de gisement gazier dans le bassin d'Illizi et 13 autres découvertes d'hydrocarbures au terme du premier semestre. Ces derniers ont été mis en évidence sur les bassins de Berkine, Illizi, autour des gisements satellites de Hassi Messaoud et Hassi R'mel, considérés comme zones matures en matière d'exploration ainsi que sur le bassin du Gourara dans le Sud-Ouest. Ce paraphe coïncide également avec le 5ème appel d'offres censé être lancé en 2017, selon les propos du président d'Alnaft, M.Sid Ali Betata. Ce dernier qui a indiqué qu'Alnaft «a inscrit cet appel d'offres dans son plan d'action de 2017».

En ajoutant que ce même appel d'offres portera essentiellement sur des périmètres où des découvertes ont été réalisées. Il renseigne également sur les ambitions, désormais plus grandes, de l'Algérie dans ses partenariats stratégiques, particulièrement avec les pays européens du pourtour méditerranéen. L'accord qui rend compte d'une coopération de longue date entre Sonatrach et Total en l'amont pétrolier met surtout fin à la polémique dont ont fait l'objet les deux groupes au cours de l'été dernier. Le groupe français, a-t-on alors rappelé, avait décidé de lancer une procédure d'arbitrage pour protester contre la façon dont Alger avait rétroactivement modifié le partage des profits tirés du pétrole et du gaz. Après quelques mois de tractations, un accord aura vite été trouvé entre les parties belligérantes et approuvé par le gouvernement algérien.

De fait, l'accord d'avant-hier apparaît comme un nouveau départ entre les deux compagnies pétrolière et mieux encore, il semble que Sonatrach et Total s'acheminent vers un partenariat encore inédit au regard de l'ampleur du complexe qu'ils veulent édifier. Lorsqu'on parle entre pétroliers de «complexe pétrochimique de taille mondiale», cela suppose un partenariat qui s'étale dans le temps et coûte plusieurs milliards de dollars.

Rappelons que sur le sujet, les deux compagnies ont monté, ensemble un ambitieux projet de vapocraquage d'éthane, négocié durant plusieurs années par l'ancien Premier ministre françaisJean-Pierre Raffarin, mais qui est tombé à l'eau en mars 2014, en raison d'un désaccord sur le lieu de livraison du gaz, entre Arzew et Hassi R'mel, mais également, dit-on, à cause de la règle des 51/49% qui n'aurait pas agréé le français Total. La brouille a donc été dépassée, sans que l'Algérie n'ait eu besoin de revoir la règle des 51/49%.

Il convient de souligner que cet accord intervient alors que les relations politiques entre les deux pays ne sont pas au beau fixe, que chaque pays est engagé dans un processus électoral majeur. Cela dénote qu'entre l'Algérie et la France, la politique ne conditionne pas tout, même si l'on admet que le projet Peugeot a souffert d'une conjoncture politique défavorable.

Cela dit, crier victoire pour l'accord d'avant-hier serait faire montre de trop d'optimisme. On en est en réalité au stade de l'accord. D'ici à sa concrétisation, bien des choses peuvent se produire.