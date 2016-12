MÉGAPROJET ALGÉRO-AMÉRICAIN DANS L'AGRICULTURE À EL BAYADH Une nouvelle Californie algérienne?

Par Walid AÏT SAÏD -

Une ferme pilote de 20.000 vaches laitières

Ce projet agricole «new-âge» est composé d'une ferme-pilote d'élevage de près de 20.000 vaches laitières, en plus de la culture de la pomme de terre, des céréales et fourrage.

Bonne nouvelle pour notre agriculture, l'Oncle Sam arrive à la rescousse! En effet, les projets algéro-américains dans le domaine agricole commencent à se concrétiser. L'un des plus ambitieux d'entre eux est entré en service cette fin d'année. Il a comme objectif de faire d'El-Bayadh, la nouvelle Californie. Né d'un partenariat entre un consortium américain spécialisé dans l'élevage et la culture céréalière et le groupe privé algérien Lachehab; ce projet agricole «new-âge» est composé d'une ferme-pilote d'élevage de près de 20.000 vaches laitières, en plus de la culture de la pomme de terre, des céréales et fourrage. 25.000 hectares de la vallée fertile de Dayet El-Bagra, commune de Brezina (Sud d'El-Bayadh) ont été réservés à cet important projet qui use de technologies de pointe pour le développement de la production végétale et animale. La première phase au titre de l'actuelle saison agricole (2016-2017), prévoit l'exploitation d'une superficie de 1400 hectares, avec des équipements modernes d'irrigation, dont une tranche de 540 ha dédiée à la culture de la pomme de terre, 270 ha pour la production des semences et 180 ha pour la production céréalière, blé dur notamment. Le reste est consacré aux cultures fourragères. Les responsables du projet entendent le concrétiser selon un plan d'action prévoyant la mise en valeur et l'exploitation graduelle de la surface y afférente, à raison de 5000 ha par an, pour passer à la surface globale de 20.000 ha une fois à plein régime. C'est un plan des plus ambitieux! Selon les prévisions des promoteurs, la production laitière annuelle doit atteindre les 245 millions de litres. Il est aussi prévu 100.000 tonnes d'aliments de bétail, dont la luzerne. Les perspectives de cet important projet prévoient également la réalisation de 10.000 tonnes de viandes rouges, bovine notamment, de 36.300 tonnes de pomme de terre, dont une récolte de semences, en plus de récoltes céréalières. Ce n'est pas tout! En plus de créer de la richesse, cette ferme bien américaine va créer de l'emploi. 1500 postes directs au profit des jeunes de la région sont prévus, sans parler des postes indirects. Cet investissement aura ainsi des répercussions positives sur la région, en contribuant à l'amélioration des conditions de vie de la population et la dynamisation des activités agricoles et économiques dans la wilaya d'El-Bayadh et régions environnantes. Appelé à booster l'investissement dans la vallée de Dayet El-Bagra à forte potentialité agricole, ce projet revêt aussi une grande importance économique pour le pays, dans la mesure où il contribuera, dès son entrée en production dans les toutes prochaines années, à la réduction des importations d'un montant de quelque 150 millions de dollars US, ont indiqué les responsables. La plaine de Dayet El-Bagra recèle diverses potentialités lui augurant un avenir prometteur dans le domaine des cultures stratégiques, notamment un sol fertile, sa localisation proche du barrage de Larouiya, en plus de la réalisation de nouveaux forages destinés à l'irrigation agricole de la région. Le barrage de Larouiya offre une capacité de mobilisation de 123 millions de m3 d'eau, tandis que les besoins en eau du projet de Dayet El-Bagra sont estimés à près de 20 millions de m3, devant être assurés d'abord, par les eaux du barrage, puis graduellement par les eaux des forages projetés et la réutilisation des eaux usées traitées et épurées destinées à l'irrigation agricole. Une telle coopération économique algéro-américaine permettra également d'échanger les expériences et techniques dans le domaine de l'agriculture et l'acquisition, par la partie algérienne, du savoir-faire agricole, à travers la formation sur les techniques modernes de développement agricole et d'élevage, un aspect essentiel pour la promotion de l'économie nationale, a souligné le DSA d'El-Bayadh, Benramdane. L'Oncle Sam va donc nous aider à sortir le secteur agricole de son marasme légendaire qui ne nous permet toujours pas d'assurer notre sécurité alimentaire. Notre lait, notre viande et notre blé auront donc bientôt un goût très... américain! C'est en tout cas l'espoir qui naît de ce beau projet!