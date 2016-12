DJABALLAH "Les libertés réalisent la justice sociale"

Le président du Front de la justice et du développement (FJD), Abdallah Djaballah, a insisté hier à Sidi Bel Abbès sur la nécessité d'assurer les «droits et libertés à tous les citoyens pour réaliser une justice sociale». Présidant une rencontre de formation des cadres de son parti au centre culturel «Benghazi Cheikh» au chef-lieu de wilaya, Abdallah Djaballah a mis l'accent sur «les garanties concrétisant ces droits et libertés, la levée de toutes formes d'injustice, d'abus et de dépassements constituant un danger pour les droits et libertés du citoyen.» Il a souligné que «l'absence de garanties de protection des droits et des devoirs conformément aux principes de la justice et de l'égalité fait que le citoyen ne sera pas convaincu de l'action politique et boudera la scène politique», tout en appelant à adopter un «vrai système démocratique» qui assure l'équilibre et instaure la justice sociale. Le président du FJD a, d'autre part, abordé des thèmes inhérents notamment au «fikh» constitutionnel (jurisprudence), appelant les cadres de son parti à renforcer leurs capacités scientifiques et leurs connaissances en jurisprudence.