LÉGISLATIVES Fadjr El Djadid sur les starting-blocks

Le président du parti «Fadjr El Djadid», Tahar Benbaibeche a annoncé hier à Sidi Bel Abbès la participation de sa formation politique aux prochaines élections législatives. Animant un meeting en présence de militants et de cadres de son parti, M. Benbaibeche a souligné que cette décision est «le fruit du combat continu du parti qui ne compte pas rester les mains liées devant la situation actuelle du pays sur les plans politique, économique et social». Fadjr El Djadid doit dans toutes les conditions faire partie de la scène politique du pays en vue de réaliser les objectifs escomptés, a-t-il ajouté. M. Benbaibeche a insisté sur la nécessité d'impliquer les jeunes dans l'action politique et de ne pas laisser la scène politique libre, soulignant que les jeunes sont nécessaires pour tout parti pour poursuivre son combat et appliquer son programme.

Dans ce sens, le président du Fadjr El Djadid a réitéré son appel aux jeunes à adhérer dans des formations politiques pour devenir les cadres de demain et vitrine du parti aux prochaines législatives.

Il a également exhorté les cadres de son parti à poursuivre l'action politique et à sortir sur le terrain pour expliquer les orientations du parti tendant à servir le citoyen et l'intérêt du pays.