EN JOINT-VENTURE AVEC L'ALLEMAND SHLUMBERGER L'Enafor se dote de quatre appareils de forage

Par Abdelkrim AMARNI -

L'un d'eux peut atteindre une profondeur de 7 500 mètres.

L'Entreprise nationale de forage (Enafor) vient de renforcer ses moyens de production par l'acquisition, en 2016, de quatre appareils de forage dont un d'une puissance de 3000 HP destiné aux forages des puits profonds, a indiqué vendredi à Hassi Messaoud (w. de Ouargla) le P-DG de l'Enafor, Slimane Medjeber. «C'est un appareil dont les capacités permettent d'atteindre des profondeurs avoisinant les 7500 mètres», a déclaré Medjeber à la presse lors d'une visite des cadres de Sonatrach à l'Enafor. Selon lui, il s'agit du plus grand appareil de forage en Algérie. Nous espérons trouver un gisement de gaz équivalent à celui de Hassi R'mel», a-t-il dit. Le record atteint en Algérie, en matière de forage, est de 6300 mètres de profondeur avec des appareils de 2000 HP. Il a indiqué que l'Enafor envisage de «conforter fortement sa position dans le cadre du joint-venture «Sahara» conclu avec la société Schlumberger». Ce joint-venture, qui date de 2008, prévoit la mise à disposition d'appareils de forage de Schlumberger dans le cadre de son activité en Algérie au profit de l'Enafor. Au sein de l'Entreprise nationale des travaux aux puits (Entp), son P-DG Brahim Hammoudi a annoncé la rénovation localement des appareils «work-over» afin de passer à une technologie supérieure dans ce domaine. Il a fait également savoir que le montage des appareils de forage, en effort propre, permet d'économiser jusqu'à 30% du coût total de l'appareil, traduisant la volonté d'encourager l'intégration nationale dans l'industrie des hydrocarbures.

De son côté, le vice-président activité, exploration et production (E&P) au sein de Sonatrach, Salah Mekmouche, a souligné que «la Société nationale des hydrocarbures évoluait sur un rythme de production croissant» tout en réaffirmant l'engagement de l'Algérie dans le cadre des accords Opep». «L'Algérie dispose de capacités de raffinage suffisamment importantes pour absorber le surplus de la production», a-t-il dit.

Le déplacement des cadres de Sonatrach à Hassi Massaoud leur a permis de visiter et d'inspecter de nombreux projets dans cette région, parmi lesquels celui d'installation de compression et de ré-injection de gaz de Zcina, le site OMK-71 (installation de production anticipée), le centre de production du GPL Nord et la sonde-école de formation de l'Enafor.