INQUIÉTANTE FLAMBÉÉ DES PRIX Le taux d'inflation atteint les 6,2%

Par Abdellah BOURIM -

Une hausse vertigineuse des prix avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2017 et toutes ses mesures d'austérité qui aggraveront davantage la situation des citoyens.

Contrairement aux prévisions du gouvernement sur le taux d'inflation dans la loi de finances 2016 qui est de 4%, le rythme d'inflation annuel s'est établi à 6,2% jusqu'à novembre 2016, selon l'Office national des statistiques (ONS). Une hausse inquiétante pour les ménagère dont le pouvoir d'achat des ménages en érosion permanente qui trouvent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins alimentaire et élémentaire, en raison de la hausse vertigineuse des prix avant l'entrée en vigueur de la loi de finances 2017 avec toutes ses mesures d'austérité qui aggraveront davantage la situation des citoyens.

Le rythme d'inflation en hausse annuelle de novembre 2016 représente l'évolution de l'indice des prix à la consommation sur la période allant de décembre 2015 à novembre 2016 par rapport à celle allant de décembre 2014 à novembre 2015. L'Office national des statistiques annonce une croissance annuelle des prix à la consommation d'un taux de 7,5% et d'une inflation mensuelle de 1,5%, durant le mois de novembre par rapport au mois d'octobre dernier, résultant essentiellement de l'augmentation des prix des produits alimentaires avec un taux de 2,3%.

Les produits agricoles frais ont enregistré une hausse de 4,1% en novembre 2016 par rapport à un mois plus tôt.

Le prix des oeufs a augmenté de plus de 20,3%, le poulet plus de 18,2% et la pomme de terre 16% quant aux viandes rouges les prix ont chuté de 0,4% et les légumes de 0,6%, durant cette période.

Le prix de la pomme de terre a chuté de près de 14%.

Quant aux produits agroalimentaires, ils ont aussi connu un relèvement des prix le sucre avec plus de 1,4% et le café à plus de 9,1% comparativement à octobre 2016 par rapport à novembre 2015.

Par comparaison à novembre 2015, il est constaté une hausse quasi-générale des prix en novembre 2016 tels le prix des oeufs qui a enregistré une hausse vertigineuse de 51,03%, les fruits frais de plus de 26,15%, les poissons frais ont enregistré une augmentation de plus de 20%, la viande de poulet plus de 10,56%, la viande et abats de boeuf 1,42%.

Par ailleurs, les prix des biens manufacturés non alimentaires, ont affiché une légère hausse de 0,8% en novembre 2016 par rapport à octobre 2016, tandis que les prix des services ont suivi la même tendance: 0,9%.