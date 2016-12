ECHANGES ALGÉRO-JAPONAIS "Les Jeux olympiques ont un sens spécial"

Par Masaya FUJIWARA -

Après la fin des Jeux olympiques et paralympiques de Rio 2016, le drapeau olympique est arrivé à Tokyo le 24 août dernier. Lors de la cérémonie de clôture des jeux de Rio, le Premier ministre M. Abe est apparu en se déguisant en «Super Mario», le fameux personnage du jeu vidéo japonais pour présenter les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Actuellement, la préparation avance au niveau de l'aménagement d'infrastructures telles que le nouveau Stade national et le Village olympique des athlètes ainsi que le choix du camp d'entraînement des athlètes de chaque pays en visant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.

Les Jeux olympiques ont un sens spécial dans les relations algéro-japonaises. Car, c'était les Jeux olympiques de Tokyo 1964 auxquels l'Algérie avait participé pour la première fois après son indépendance. Les Japonais avaient reçu chaleureusement M.Mohamed Lazhari-Yamani qui était le seul athlète algérien à y participer et les athlètes japonais s'entraînaient avec lui. M.Yamani, actuellement directeur du Musée olympique, nous raconte ainsi: «La participation était symbolique pour une République qui venait de voir le jour. Le drapeau algérien qui flottait dans le ciel de Tokyo suffisait à notre bonheur» (extrait de «Le Japon et l'Algérie, une histoire de 50 ans d'amitié» p.191 Casbah Editions). Les échanges sportifs de nos deux pays Le gouvernement japonais développe des activités appelées «Sport for Tomorrow» afin de créer un bel avenir dans le monde en visant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020, de transmettre la valeur du sport et de diffuser le mouvement des Jeux olympique et paralympique à toute sorte de génération. Dans le cadre de «Sport for Tomorrow», cinq représentants algériens de la Fédération de gymnastique ont effectué une visite au Japon au mois de mai 2016 et ont développé les échanges avec l'Association de gymnastique japonaise et les athlètes japonais.Alger et les Jeux méditerranéens à Oran s'organiseront respectivement en 2018 et en 2021, et je souhaite fortement la réussite de ces jeux. Je m'efforce également de renforcer les échanges dans le domaine sportif entre l'Algérie et le Japon depuis mon entrée en fonction en Algérie.Il se trouve que les arts martiaux japonais sont très populaires en Algérie. Les pratiquants de Judo représentent environ 100.000 le personnes et ceux du karaté environ 80.000 personnes, ce qui prouve que le judo et le karaté sont les sports les plus pratiqués en Algérie après le football. En février 2015, la judoka japonaise Ayumi Tanimoto, double médaillée d'or aux Jeux olympiques d'Athènes 2004 et de Pékin 2008, a effectué une visite en Algérie pour donner des séances d'entraînements aux jeunes athlètes algériennes d'avenir. Son impression est ainsi: «Les athlètes algériens ont beaucoup de force et s'ils perfectionnent leur technique, ils pourront facilement gagner plusieurs médailles.» Dans le judo, M.Amar Benikhlef et Mme Soraya Haddad ont déjà gagné chacun et chacune la médaille d'argent et celle de bronze lors des Jeux olympiques de Pékin 2008. Afin de répondre à la demande de M. Mustapha Berraf, président du Comité olympique et sportif algérien, nous préparons l'envoi en Algérie d'un entraîneur japonais venant de la Fédération du judo du Japon à partir d'avril 2017. Je suis certain que nous pourrions observer le spectacle des judokas japonais et algériens qui rivalisent pour gagner les médailles lors des Jeux de Tokyo 2020.Et puis, le karaté est introduit en tant que nouvelle épreuve aux Jeux olympiques de Tokyo. Au mois de juin 2016, le maître M. Hidetoshi Nakahashi, 5ème dan, a effectué une visite à Alger afin de donner des séances d'entraînement et faire une démonstration de Karaté. En effet, avant les années 1990, plusieurs karatékas algériens allaient au Japon pour s'entraîner dans les dojos japonais (salles d'entraînement) et les maîtres de karaté japonais venaient également en Algérie, ce qui prouve que les échanges étaient très actifs. Je souhaiterais organiser l'année prochaine la Coupe de karaté de l'ambassadeur du Japon en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, de la Fédération algérienne du karaté et de la Commission nationale de karaté traditionnel afin d'activer plus les échanges dans ce domaine.Pour finir, je voudrais signaler que les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 pourraient être une bonne occasion afin d'activer les échanges aux niveaux national et régional entre l'Algérie et le Japon en dépassant le sport. Il n'existe pas actuellement des villes jumelées entre l'Algérie et le Japon, mais chaque ville régionale japonaise commence à recevoir la délégation d'athlètes étrangère en tant que lieu d'entraînement et ville hôte, et les échanges mutuels commencent. Il se trouve déjà 38 villes hôtes au Japon et 60 pays ont déjà décidé de leur ville hôte. Je pense que ce serait significatif que l'Algérie établisse des relations avec les villes régionales japonaises et la ville hôte dans un temps bref et commence les échanges mutuels personnels, économiques et culturels.

Il nous reste encore 1318 jours avant l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020. Les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 1964 étaient les premiers Jeux olympiques pour l'Algérie après l'indépendance et le symbole de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale pour le Japon. Le sport a la force de changer l'avenir et le monde. Les Jeux de Tokyo 1964 ont d'ailleurs changé grandement le Japon. Le Japon souhaite que les Jeux de Tokyo 2020 puissent être une occasion pour que le Japon, en tant que pays mûr, apporte une réforme positive dans le monde et que ceux-là deviennent un héritage à succéder à l'avenir. Je souhaiterai donc approfondir les échanges algéro-japonais dans plusieurs domaines à commencer par le domaine sportif en visant les Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020.