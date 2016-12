LES PETITS PARTIS ET LE CASSE-TÊTE DES LISTES DE CANDIDATURES L'écueil des 4%

Par Saïd BOUCETTA -

Aux législatives de 2012, le parti a été desservi par un électorat dispersé sur tout le territoire national.

Au moment où les grandes formations politiques abordent la phase de confection de listes électorales pour les prochaines élections législatives, les petits partis qui n'ont pas eu la chance d'atteindre les 4% d'élus aux dernier scrutin, en sont à voir comment faire pour réussir la validation de leurs listes de candidatures auprès des instances habilitées. L'option la plus évidente consiste à responsabiliser les candidats pour qu'ils parviennent eux-mêmes à réunir leurs parrainages. Mais peut-on trouver des citoyens connus et respectés dans leur entourage, désireux de tenter l'aventure politique et en totale adéquation avec les principes du parti?

C'est toute la question que se posent les responsables des petites formations. «Au Pnsd, nous sommes un peu dérangés par les réformes apportées à la loi organique, notamment celle qui exige les 4%. Elle pénalise un bon nombre de partis politiques crédibles et actifs à qui les moyens font défaut», résume Hakim Tina, directeur de cabinet du président du Pnsd Taleb Mohamed Cherif. Cette «entrave» est aussi un véritable casse-tête pour les responsables de ces partis, qui se retrouvent à abattre un travail plus important que leurs collègues du FLN ou du RND avec dix fois moins de moyens. Il faut donc des trésors de volonté et d'efforts pour amener les Algériens à une appréciation correcte des enjeux et comme «l'électeur est démissionnaire, nos militants, à travers les quatre coins du pays, éprouvent des difficultés insurmontables posées par cette déstabilisante loi», note Hakim Tina, qui ne manque pas de souligner que le Pnsd n'a jamais été un adepte de la politique de la chaise vide. Le parti a pris part aux législatives de 2012, mais a été desservi par un électorat dispersé sur tout le territoire national. Pour renouveler en 2017 le score «honorable» acquis, «cela demandera le double effort; un premier pour la récolte des signatures des électeurs et le second pour mener une bonne campagne afin d'expliquer le programme du parti et convaincre d'aller vers l'urne», confie notre interlocuteur.Mais cette difficulté supplémentaire n'empêche pas notre interlocuteur d'annoncer des prévisions impressionnantes pour un parti de la taille du Pnsd.

«Le Pnsd compte se présenter avec des listes constituées de nos meilleurs militants dans 38 à 45 wilayas aux législatives et entre 600 et 1000 communes aux locales», indique M.Tina.