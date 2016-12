POMME DE TERRE À ORAN 500.000 quintaux à récolter en janvier

Les responsables des services agricoles songent d'ores et déjà à la nécessité de passer à la vitesse supérieure en quadruplant la mise lors du prochain ensemencement.

La patate sera à la fois grosse, en gros et à la portée de tous les ménages. Telle est la conclusion finale de la commission en charge de l'organisation de la production auprès des services agricoles de la wilaya d'Oran.

Ledit rapport fait état de la production prévisionnelle à 500.000 quintaux de pomme de terre à récolter à partir du mois de janvier de la prochaine année, 2017.

Une telle bonne nouvelle ne fera que le bonheur des consommateurs, notamment ceux aux faibles bourses faisant de la patate la reine de leur popote et ambitionnant une baisse, ne serait-ce que de quelques dinars de moins, du prix du tubercule oscillant entre 50 et 70 DA/kg, c'est selon le calibre et la qualité.

Les responsables des services agricoles ne voient d'autres alternatives que de prendre acte, tout en répondant favorablement aux «cris» de détresse des «tubes digestifs» locaux déplorant la hausse sensible qu'a connue ces derniers mois le prix de la pomme terre. Pour juguler, ne serait-ce qu'un tant soit peu, cette frénétique augmentation des tarifs à la moindre disette, les 500 000 tonnes à récolter seront commercialisées localement, dans le marché oranais. Autrement dit, les producteurs et grossistes sont à l'avance et implicitement mis en garde contre toute forme de spéculation et de surenchère.

La pomme de terre à récolter ira droit dans le marché sans pour autant agir ni réagir sur la question liée au prix à fixer. Cette notion est tributaire de l'équation régissant l'offre et la demande. Aucun des marchés de détail ne peut déroger à une telle règle tant que leurs marges bénéficiaires sont décidées à partir des achats dans les marchés de gros. Là se situe un autre débat étant donné qu'aucun des marchands de fruits et légumes n'arrive à remonter la filière tant que ces derniers sont régis par la seule et simple loi: la spéculation. Aussi, cette bonne récolte est le fruit d'une superficie de 50 hectares seulement ensemencés cette année.

Un tel résultat, plus ou moins satisfaisant, est appétissant. Les responsables des services agricoles songent d'ores et déjà à la nécessité de passer à la vitesse supérieure en quadruplant la mise lors du prochain ensemencement tant que le rendement est satisfaisant.

Dans leurs prévisions, ces mêmes services prévoient d'ensemencer une surface égale à 187 hectares de terres fertiles des fermes de Sidi Chahmi, El Braya, Misserghine, Boutlélis etc. l'Oranie, que l'on veut détourner de sa vocation agricole par excellence, a depuis la nuit des temps été le berceau de l'agriculture produisant la meilleure récolte aussi bien sur le plan quantitatif que sur le plan qualitatif. Dans un bilan récent des services agricoles de la capitale de Dahra, les terres fécondes des fermes de la wilaya de Mostaganem, ont durant la récolte écoulée, réussi à battre le record en réalisant une production de pas moins d'un million de pommes de terre. Pour mieux booster de l'avant un tel créneau, le pouvoir local a mis en place un Salon national dédié à la patate.

Les exposants, venant de toutes parts du pays se disputent et vantent la qualité et les valeurs nutritionnelles en exposant leurs produits.

Les spécialistes, eux, ne voient aucune différence hormis la richesse de la production algérienne.

Une telle manifestation est annuelle. Elle est organisée à l'initiative de la Chambre de l'agriculture de la wilaya avant qu'elle ne soit instituée en tant qu'événement important dans le monde agricole. En plus des «pattiers» de la région, nombreux sont ceux ces affairistes qui ciblent ce salon mettant en valeur le développement des cultures maraîchères et la production de semences de pomme de terre, la commercialisation de semences et produits phytosanitaires etc. «Vouloir» c'est subséquemment «pouvoir». N'a-t-on pas songé l'année dernière à l'exportation?

D'autant que plusieurs pays, comme l'Espagne, ont manifesté leur volonté quant à «s'emparer» de la totalité de la production en pomme de terre algérienne.