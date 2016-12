548 TERRORISTES ARRÊTÉS, DES CENTAINES D'AUTRES EN FUITE Le Maroc compte ses bataillons de Daesh

Par Ikram GHIOUA -

Pas moins de 548 terroristes constituant 40 cellules ont été arrêtés par le Bureau central d'investigations judiciaires du Maroc. A défaut de savoir combien d'autres courent dans la nature, l'on sait d'ores et déjà qu'au moins 2500 avaient pris la destination de la Syrie et activent au sein de l'organisation criminelle appelée Daesh. C'est dire que le Royaume de la monarchie marocaine, qui tisse des liens étroits avec la monarchie saoudienne, qui, elle, exporte le wahhabisme, n'envoie pas seulement que de la drogue à travers ses frontières, mais aussi des fondamentalistes lesquels menacent par leur esprit salafo-wahhabite toute la région nord africaine, d'autant plus que beaucoup d'entre eux se trouvent actuellement en Libye. Il a fallu l'intervention de l'Algérie au courant de cette année, pour stopper le flux des Marocains qui transitaient par l'aéroport Houari Boumediene vers la Libye. En un mot, le Maroc classé parmi les premiers pays dans la production de la drogue est devenu le bastion du terrorisme. Les chiffres cités plus haut ont été affirmés par les autorités marocaines eux-mêmes. Ces arrestations, rapporte la MAP qui cite le directeur du Bureau central d'investigations judiciaires (Bcij) Abdelhak Khiame, sont les résultats de deux ans, soit depuis la création de cette structure en 2015. Dans son entretien, ce même directeur avoue que 36 des cellules démantelées sur 40 sont liées à l'organisation terroriste de «l'État islamique «(Daesh), alors que quatre autres appartiennent à la nébuleuse terroriste «Al faye wa al istihlal», souligne la MAP. La même source rapporte que sur le nombre des terroristes arrêtés en 2015 «71 individus ont regagné le Maroc en provenance des rangs de l'EI. Et sur les 47 personnes arrêtées en 2016, 39 proviennent de la zone de conflit syro-irakienne et huit autres de la Libye». La même agence précise que «trois terroristes ont été arrêtés pour avoir tenté de rejoindre les rangs de l'organisation terroriste soit en Irak, en Syrie ou en Libye». La MAP ajoute que «341 tentatives terroristes ont été mises en échec», sachant que «533 terroristes marocains sont morts dans les zones de conflits, en Orient, alors qu'on parle de l'arrestation de 2 963 terroristes dans différentes interventions.» Avant ces terribles aveux, ce fut celui du ministre de l'Intérieur à l'époque Mohamed Hassad en 2014 qui soulignait que 1122 terroristes sont affiliés à Daesh et se trouvaient soit en Irak ou en Syrie. Des sources très au fait des donnes actuelles n'excluent pas des complicités du Makhzen marocain avec le terrorisme. Que celles-ci soient directes où indirectes, nul n'ignore que la première source de financement du terrorisme est constituée par les narcotrafiquants qui travaillent de concert avec les principaux animateurs de ce phénomène. Osons alors la question: «Le Maroc finance-t-il les activités des groupes terroristes avec des tonnes de drogue qu'il exporte à travers le monde?» Ce pays qui s'arrange pour être dans la peau de la victime est devenu réellement une grande menace pour la sécurité du Maghreb et l'Afrique du Nord. Des terroristes marocains occupent des postes de commandant dans les rangs de Daesh. L'un d'entre eux est porté sur la liste des officiers encerclés jusqu'il y a deux jours à Alep. Il s'agit de Mohamed Ech-Chafihi El Idrissi. En tout cas ces chiffres sont rendus publics à un moment très spécial, d'abord la libération d'Alep la deuxième capitale et ville économique de la Syrie, un rapprochement entre Alger et Tripoli relativement à la visite de Khalifa Hafter et l'arrivée ce matin à Alger de Fayez al-Serraj, président du Conseil présidentiel et Premier ministre libyen, mais certainement au moment où la Cour européenne de justice (CEJ) a rendu un jugement favorable à la cause sahraouie. Enfin et au terme de plusieurs investigations, il a été établi que les islamistes marocains jouissent du soutien de hauts dignitaires du Palais royal et d'un nombre important d'officiers des Fars, pour la plupart, originaires du Rif. Le terrorisme marocain a débuté en 1995 et dispose de fonds importants fournis par les «wahhabite saoudiens».