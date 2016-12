ATTAQÉE PAR DES INDIVIDUS INCONNUS Une femme de 28 ans égorgée à Djelfa

Une femme de 28 ans a été égorgée par des inconnus au niveau de la localité de Hassi Bahbah, dans la wilaya de Djelfa, dans la nuit du samedi au dimanche dernier.

Ce crime odieux s'est déroulé dans le quartier Atri où la jeune femme a été attaquée par des individus inconnus qui l'ont égorgée froidement avant de jeter son corps dans la rue. Les habitants ont alerté les services de sécurité qui se sont rendus sur les lieux en compagnie du procureur de la cour de Hassi Bahbah alors que la victime était transférée en urgence à l'établissement hospitalier de la commune de Hassi Bahbah où elle a malheureusemen succombé à ses blessures.

Les causes du drame restent pour le moment inconnues et l'enquête mise en branle par les services de sécurité compétents est toujours en cours pour déterminer les causes exactes et tenter d'identifier les auteurs de ce crime.