TRANSPORT URBAIN On voit de tout à Alger

Par Abdelkrim AMARNI -

Les passagers des «fourgons privés» disséminés à travers les villes et villages sont-ils assurés?

D'aucuns d'entre-nous prennent quotidiennement le bus le matin pour se rendre au bureau, à l'usine, au lycée ou à l'université. Ces mêmes quidams l'empruntent également pour retourner chez soi ou faire des emplettes en fin de journée de labeur.

Mais lequel d'entre - eux est assuré matériellement pendant ce transport aux allures douteuses, pour le moins que l'on puisse dire, dans ces bus-fourgons privés au rythme cahotant et poussif. Le passager n'a pas droit à un ticket, (sauf rare exception) seule preuve matérielle en cas d'accident grave nécessitant l'amputation d'un membre, une hospitalisation prolongée, un arrêt de travail...et que sais-je encore? Le ticket n'est-il pas une preuve pour l'assurance en cas de...?

Ballotté et secoué vivement tout le long du trajet, le passager a droit cependant aux bousculades en cas de remplissage qui n'en finit jamais, au «passage piétons» sur ses chaussures qu'il a si bien cirées avant de sortir, et du «avancez à l'arrière, SVP!». Il ne faut pas omettre non plus de parler des arrêts intempestifs que décide le conducteur soucieux de «faire le plein» pour grignoter quelques dinars de plus et tant pis pour les gens pressés qui ont un rendez-vous important...le temps n'est pas de l'argent pour les prestataires privés de ce service public combien important dans une capitale qui recherche son cachet continuellement. N'entendons-nous pas souvent des passagers qui rouspètent et interpellent le chauffeur pour qu'il démarre sa machine et qui reste imperturbable devant ces réflexions justifiées?

Parlons aussi de la qualité de ces fourgons dont les sièges sont souvent conçus pour des passagers menus, à l'image des citoyens de l'Asie dont est souvent issu le fourgon utilisé. Un siège du reste ne peut suffire à plus d'un «passager et demi» à la fois et encore! La seule satisfaction relevée ces derniers temps suite aux graves accidents enregistrés ici et là dans tout le pays, est la relative baisse de vitesse observée par les «jeunes» conducteurs qui font de leur véhicule, souvent vétuste, un élément d'une quelconque écurie de course. La propreté et l'état des housses des sièges laissent à désirer. Existe-t-il un quelconque contrôle de ces véhicules par les services compétents, à savoir la direction des transports au niveau des wilayas, qui se doivent de veiller au confort des passagers? On en doute fort!

La cerise sur le gâteau est servie par les passagers eux-mêmes. Il s'agit, tout comme dans le métro ou les bus publics d'ailleurs, des conversations téléphoniques sur les portables qui nous renseignent (gracieusement) sur les menus de chaque foyer, sur les dates de mariage d'un tel et d'un autre, sur les derniers résultats de rencontres sportives et...et...bref, l'intimité de tout un chacun nous est servie fraîchement le matin ou chaudement le soir après une journée de travail où l'on aspire à la quiétude et à l'abstraction de tout un monde présent tout le long de la journée.