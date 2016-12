GUERRE DE LEADERSHIP CHEZ LES ISLAMISTES Les législatives aiguisent l'appétit

Par Abdellah BOURIM -

«La seule alliance qui pourrait se faire entre les partis islamistes, c'est au niveau local et avec des formations politiques représentatives sur le terrain.»

L'alliance dite historique entre le Front pour la justice et le développement et Ennahda, qui a réconcilié les deux chefs de partis, est perçue par le président du Mouvement de la société pour la paix comme une menace à son parti, et il voit en ce nouveau-né un concurrent rude pour le MSP.

La guerre de leadership entre les chefs des partis islamistes a élargi le fossé de leurs divergences. Pourtant, ils se proclamaient tous comme des disciples de Mahfoud Nahnah et de l'école de l'islam modéré. Chacun d'entre eux veut conduire cette probable union islamiste.

Dans un discours plein de contradictions, le président du MSP n'a pas affiché clairement la position de son parti face à l'appel lancé il y a quelques jours par le président du Front pour la justice et le développement qui exhorte les partis d'obédience islamique à renforcer leurs rangs et à consolider la base de la mouvance islamiste en Algérie, en dehors des échéances électorales et des alliances éphémères. «La main est tendue à d'autres formations politiques du courant islamiste en vue de la construction d'une base solide pour un nouveau pôle politique.»

Les propos de Djaballah sonnent dans l'oreille de Makri comme une menace directe à son parti qui a échoué à présent dans toutes ses initiatives de rassembler les partis islamistes autour d'une organisation unifiée.

D'un côté, le président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), s'est félicité de l'alliance et de la réconciliation entre Abdellah Djaballah et Ennahda, un parti qu'il avait lui-même créé, et affirme que la mouvance islamiste a besoin d'unir ses rangs. Il affirme que son parti s'est réjoui de cette initiative et il serait très heureux si cette alliance se développe dans l'avenir et dépasse les échéances électorales. De l'autre, il affirme que les conditions pour le rassemblement de toutes les parties ne sont pas encore réunies. «L'alliance ne peut être qu'au niveau local et nous n'accepterons jamais de faire alliance avec un autre parti islamiste dont la représentativité sur le terrain est remise en cause» et «faire alliance avec de telles parties, selon Makri, pourrait affaiblir l'alliance et constituer une entrave pour son développement».

Cette alliance que ses promoteurs veulent inscrire dans la durée du jeu politique et institutionnel répond cependant à un objectif immédiat: la réunion des partis dont les chefs sont issus d'une seule et même école, autour d'un programme connu davantage pour ses aspects similaires que pour ses contradictions, n'est pas du goût du président du MSP qui n'a pas réussi jusqu'à présent à rassembler tous les acteurs, en dépit des multiples tentatives qu'il avait déjà lancées par le passé. Le MSP préfère affronter les législatives avec ses propres listes, en refusant toute initiative dans ce sens. Faute d'avoir pu rallier à ses thèses les autres courants de la mouvance islamiste, il préfère tenter un pari qui n'enthousiasme guère le plus grand nombre de ses militants, conscients qu'il s'agit là d'un pari qui risque de se retourner contre la formation, en cas de résultats insignifiants.

Or, au sein même du MSP, les tenants de la ligne conduite par Bouguerra Soltani ne désespèrent pas de récolter, le moment venu, la mise après avoir fait longtemps preuve de patience et de retenue malgré des choix qui ne les enchantaient guère et dont ils estimaient parfois qu'ils étaient carrément contraires à la doctrine du parti, favorable en tout temps à un entrisme politique et à une adaptabilité de circonstance remarquables.