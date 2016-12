DESCENTE DE LA GENDARMERIE AU VILLAGE BALNÉAIRE DE BOULIMAT À BÉJAÏA De la cocaïne, de l'alcool et des arrestations...

Par Boualem CHOUALI -

Seize personnes dont 12 femmes, âgées entre 22 et 39 ans, ont été arrêtées par la Gendarmerie nationale relevant de la section de recherche de Béjaïa, dans une opération coup de poing menée dans la nuit de jeudi dernier au village touristique de Boulimat.

Boulimat, cette station balnéaire devenue, depuis les dernières années, lieu de fatalité en raison de l'implantation de cabarets sauvages, bars clandestins et lieux de prostitution clandestins, a été encerclé par la gendarmerie dans la nuit de jeudi dernier. Une impressionnante descente, menée par une trentaine de gendarmes de la section de recherche du groupement de Béjaïa, a été organisée dans la nuit de jeudi dernier dans ce grand village balnéaire de Boulimat. Une descente minutieusement préparée par les éléments de la section de recherche de la compagnie de Nacéria au chef-lieu de wilaya. En effet, agissant sur des informations faisant état de l'existence d'un «cabaret au noir», au milieu du village balnéaire de Boulimat, la section de recherche a préparé cette descente dans la discrétion la plus totale afin de procéder à l'arrestation des concernés en flagrant délit. Il était minuit jeudi dernier, au milieu de la «zone de non-droit» de Boulimat, des éléments de la section de recherche ont investi les lieux en tenue civile. Une fois le coin repéré, le renfort de gendarmes appuyés par des éléments de la SSI, pilotés par des officiers, ont mené cette offensive dans ce milieu de la délinquance. Ils ont encerclé le lieudit le cabaret en question appelé «la Chorale».

L'opération, qui a duré cinq heures (de minuit à 5 heures, du matin), a permis la récupération de 7418 bouteillers d'alcool toute marques et natures confondues (whisky, vin, Vodka, Ricard...), dont le montant global est estimé à plus de trois milliards de centimes, une somme d'argent estimée à 77,2 millions de centimes dans les caisses de la discothèque, 1,5 g de cocaïne trouvé dans l'une des chambres du cabaret en question, des préservatifs, des pilules contraceptives,....cette opération a permis aussi l'arrestation de 12 femmes de joie, toutes originaires de la wilaya d'Oran, pour prostitution, quatre personnes dont le gérant, deux videurs et le gardien du parking pour appartenance à un groupe de malfaiteurs. Quant au propriétaire de cet établissement, dont les initiales sont T.S.A., ce dernier est en fuite depuis cette descente de jeudi dernier. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet près le tribunal de Béjaïa. Ils seront jugés pour les chefs d'inculpation de création d'un lieu de débauche, consommation de drogue, vente illégale d'alcool. Quant au mis en cause principal, un avis de recherche a été lancé contre lui par le parquet de Béjaïa.