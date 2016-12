PRÉSENTANT LE BILAN DE L'APN Ould Khelifa défend son institution

Par Brahim TAKHEROUBT -

Il a déploré «le manque de culture parlementaire» annonçant l'organisation de sessions de formation au profit des journalistes.

Lors d'une rencontre consacrée à la présentation du bilan de la 7e législature, le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), n'y est pas allé de main morte hier. Devant des députés et la presse nationale, Mohamed Larbi Ould Khelifa a défendu son institution.

Ainsi, contrairement aux «voix pessimistes soutenant que le bilan de l'APN n'est pas reluisant», M. Ould Khelifa brandit d'autres arguments. Ainsi, a-t-il soutenu que la performance de l'institution législative a été réalisée à la faveur des «profondes réformes» initiées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Parmi ces réformes, M. Ould Khelifa a cité notamment l'interdiction du cumul de fonctions et la représentation féminine au sein des assemblées élues, exprimant sa «fierté» quant aux acquis réalisés par la femme dans les différents domaines. L'APN est «une institution nationale qui n'est contre aucune partie» et elle «travaille avec toutes les parties», a précisé M. Ould-Khelifa affirmant qu'il «n'existe aucun différend» entre le Parlement et le gouvernement.

L'autre argument de taille brandi par le président de l'APN a été la place réservée à l'opposition au sein de l'hémicycle estimant, à ce propos que, «l'Etat qui dispose d'une opposition forte est considéré comme un Etat fort». Cependant, M.Ould Khelifa a déploré «le manque de culture parlementaire» annonçant, à cet égard, l'organisation de sessions et de rencontres axées autour de la culture parlementaire au profit des journalistes, avant la fin de la législature actuelle. Sur un autre registre, M. Ould Khelifa a évoqué la question du terrorisme dont «l'Algérie a été victime durant plusieurs années, et qu'elle a vaincu grâce à l'unité du peuple algérien qui a soutenu l'Armée nationale populaire (ANP) en vue de venir à bout de ce fléau et afin que notre pays retrouve sa sécurité et sa stabilité».