PRÈS DE 5 200 ASSOCIATIONS SUR LE TERRAIN À TRAVERS LES QUARTIERS ET LES VILLAGES 800 seulement sont financées

Par Kamel BOUDJADI -

L'activité associative dans la wilaya de Tizi Ouzou connaît une dynamique certaine sur le terrain à travers les quartiers et les villages ces dernières années. Il en a été recensé quelque 5 200 associations depuis la promulgation de la nouvelle loi de 2012. Plus ou moins financées par l'Etat et l'APW qui annonce la prise en charge financière de 800 d'entre elles, ces dernières activent dans divers domaines de la vie. Centrées essentiellement en associations, comités de villages et comités de mosquées, il en existe aussi dans le domaine de l'environnement, du sport et de la culture. Ce dernier volet a connu un boom de collectifs au début des années 1990 mais qui a vite fait flop à cause de la mainmise des partis politiques.

Aujourd'hui, les associations jouent un rôle primordial chacune dans son domaine. D'aucuns s'interrogent à raison d'ailleurs sur l'absence de ce mouvement associatif quand il s'agit de servir de médiateur entre les élus, administration d'un côté et les populations de l'autre. En effet, depuis deux décennies, le politique a dramatiquement resserré son étau sur l'activité des associations à travers les villages et quartiers allant jusqu'à en utiliser certaines comme réservoir électoral. De son côté, le mouvement associatif, malgré ces contraintes, s'est déployé dans tous les domaines d'activités poussé par l'élan et la volonté de la jeunesse. Mais, avec toute cette dynamique, les associations n'ont pas pu occuper le terrain, vide, qui sépare les élus et l'administration d'un côté et les populations de l'autre. Chaque semaine, les sièges des communes, des daïras, des sociétés et les routes sont fermés à cause de diverses raisons. Les associations n'ont pas pu occuper le terrain de la médiation active entre autorités et populations. C'est justement, de l'avis de beaucoup de présidents d'associations contactés, dans ce domaine que leur rôle devient primordial. «Le dialogue, ne peut être établi de manière efficace que si la société est organisée en associations. Ses doléances, ses besoins, ses aspirations sont mieux exprimées. C'est de cette manière que les élus peuvent mieux servir leurs communes respectives», explique Saïd, responsable d'une association du comité de village. Aussi, à première vue, le nombre d'associations recensées peut largement servir de médiation entre la société, organisée et les pouvoirs publics, élus et administration. Il existe, selon les statistiques, 1 394 associations de quartiers et comité de villages. Quelque 860 activent dans le domaine culturel, 760 associations religieuses et 680 dans les sports divers. Un nombre à même de constituer des canaux de dialogue et terrain d'action fertile.

Bizarrement, ce nombre assez suffisant en association, agit d'un côté et la contestation s'anime de l'autre. Pourtant, les associations quartiers et comités de villages, à titre illustratif, sont créés par les populations désireuses justement d'améliorer leur cadre de vie. Un objectif qui ne peut être atteint que par un travail de collaboration entre ces collectifs et les assemblées élues et les administrations. Mais jusqu'à hier seulement, les actions de colère se poursuivaient par les fermetures des routes et des sièges de mairie prouvant l'absence de canaux de médiation efficients. Un vide qui devrait normalement être occupé par ces associations qui connaissent mieux que quiconque les besoins des populations. C'est d'ailleurs leur raison d'être. Enfin, notons que la dernière session de l'APW, qui se penchait sur la répartition du budget primitif aura révélé l'importance des enveloppes financières réservées à ces associations. Des subventions qui devront, selon beaucoup de responsables d'associations, être réparties après dialogue et concertation avec tous les représentants des associations. Beaucoup de ces dernières ne sont pas financées à cause justement des clivages politiques entre élus. Les exemples sont légion.