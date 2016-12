LE PRÉSIDENT DE L'UGCAA, HADJ TAHAR BOULENOUAR RASSURE "Les prix n'augmenteront pas en janvier"

Par Madjid BERKANE -

Interrogé sur le mouvement de grève que les commerçants comptent observer le 12 janvier prochain, M. Boulenouar dira qu' «il n' y aura pas de grève».

Pas de panique! Les produits alimentaires ne connaîtront pas d'augmentations de prix avant la fin du premier semestre de l'année 2017. Mieux encore, certains fruits et légumes connaîtront même une certaine baisse. «Car le mois de janvier coïncidera avec leur mise en grande quantité sur le marché». Le président de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa), Hadj Tahar Boulenouar, est catégorique à ce sujet. Pour ce dernier, qui était hier l'invité du forum du journal arabophone El Mihouar, il n y a pas un motif valable qui justifiera ces augmentations. «Tous les commerçants disposent d'un stock suffisant en produits alimentaires jusqu'au mois de mai ou juin prochain et ce jusqu'à la fin de l'année quant aux vêtements et appareils électroménagers», cela d'une part. Parce que l'Ugcaa, explique M. Boulenouar, dispose d'une feuille de route pour lutter efficacement contre la probable augmentation des prix d'autre part. Cette feuille de route, qui sera présentée au plus tard, à la fin du mois de janvier prochain au gouvernement, fera savoir le président de l'Ugcaa, reposera sur plusieurs axes. Entre autres, «obligation faite aux producteurs et aux importateurs de déclarer par écrit toute augmentation des prix pour les produits qu'ils mettent sur le marché, faute de quoi des sanctions seront prononcées contre les indisciplinés». En deuxième lieu, «demander aux autorités locales de mettre à la disposition des commerçants tous les locaux inexploités à leur niveaux». Le troisième axe sur lequel cette feuille de route va s'articuler, est «de demander aux pouvoirs publics d'accélérer l'opération de la réalisation des unités de transformation alimentaire au niveau des wilayas». Et d'expliquer: «Certains commerçants et barons de l'importation, pour écouler le maximum de leurs marchandises, ont fait circuler des rumeurs parmi les consommateurs quant à l'augmentation des prix de 40% au début de 2017.» Interrogé par ailleurs sur le mouvement de grève générale que les commerçants comptent observer le 12 janvier prochain à l'échelle nationale, M. Boulenouar, dira qu' «il n'y aura pas de grève», ajoutant: «Je suis en contact permanent avec les représentants des commerçants à l'échelle des wilayas et il n'y a personne qui en parle ». La grève qu'ont observé les commerçants dans la wilaya de Tizi Ouzou, il y a quelques jours, n'a rien à voir avec la loi de finances. Par ailleurs, parlant de l'autre volet du forum, à savoir la politique de l'Algérie à l'exportation, l'expert en économie et président de l'association nationale «Djazaïr conseil exportation», Ismaïl Lalmas, n'a pas mâché ses mots pour déclarer que l'Algérie ne dispose pas d'une stratégie efficiente à l'exportation. Les efforts que l'Algérie a consentis jusque-là vont dans le sens de promouvoir la production et non pas les exportations. La stratégie de développement des exportations qui repose de par le monde sur quatre axes n'a pas encore fait l'objet de mise en place en Algérie. Les axes en question, selon Ismaïl Lalmas, sont l'engagement d'une étude sérieuse quant aux capacités dont dispose l'Algérie à l'exportation, la prospection des marchés pour le placement des produits, le développement de la logistique et l'accompagnement des producteurs.