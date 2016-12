TOURISME EN ALGÉRIE Quelles ambitions pour 2017?

Par Slimane SEBA -

L'année 2017 pour le tourisme semble, de prime abord, assombrie par les retombées de la crise économique, enfantée par la chute des prix des hydrocarbures.

Assombrie en premier lieu par les prévisions budgétaires pour le secteur de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat. 3,6 milliards de dinars sont prévus. Le montant était de 4, 1 milliards de dinars pour 2016 et 6,2 milliards pour 2015. Autant dire qu'il s'agit d'une chute libre en matière de finances. Et si déjà avec le budget deux fois plus élevé d'il y a deux ans, le secteur n'a pas véritablement décollé, ou tout au moins pas autant qu'on l'aurait souhaité, comment cela sera-t-il possible pour 2017? Il y aura forcément des actions qui seront sacrifiées. Mais lesquelles quand on sait qu'aucun maillon de la chaîne de développement du tourisme ne peut être exclu au risque de compromettre l'avancée du secteur? Quand on sait aussi qu'avec toute la bonne volonté dont ont fait montre les organismes du secteur, les avancées ont été minimes, pour ne pas dire dérisoires. A commencer par les actions en amont comme celles de la promotion.

La participation aux manifestations internationales est indispensable pour l'image de la destination. Ces participations sont régulières et assurées dans les principaux et plus importants salons spécialisés. Comme ceux de Berlin, Madrid, Milan, Paris et Londres.

Des présences régulières, certes, mais dont les résultats sont peu probables et condamnés à le rester si des moyens plus conséquents ne sont pas mobilisés. Or, c'est l'inverse qui se produira au vu des prévisions pour l'année prochaine. Pourtant, les participants sont unanimes à le reconnaître: il faut aller vers de plus grands espaces d'exposition, il faut des moyens de promotion et de communication plus en phase avec les exigences de communication moderne. Pour ce faire, il faut mobiliser les compétences idoines en communication, en marketing et mettre en place les instruments adaptés. Cela requiert des moyens financiers importants.

Du reste, n'est-il pas temps d'évaluer toutes ces participations pour en faire ressortir le bon du moins bon de ce qui se fait depuis une dizaine d'années et surtout de leur impact sur la visibilité de la destination et de sa fréquentation?

L'autre volet des investissements de l'Etat est celui de la formation. Aucun investissement notable en matière d'infrastructures de formation hôtelière depuis les années 1970. Et pourtant, la capacité hôtelière s'est multipliée par 10. De 12 000 lits à janvier 1975, on est passé à 100 000 lits en 2015. 10 fois plus de lits engendrent 10 fois plus d'emplois et, forcément une densification de l'appareil de formation. Mais cela ne s'est pas produit. Et si cela ne s'est pas fait au temps de l'embellie financière, le sera-t-il maintenant? Le doute est permis. Et pourtant d'aucuns reconnaîtront toute l'urgence d'investissements considérables en matière d'infrastructures nouvelles, de formation de formateurs, d'acquisitions de nouvelles technologies. Il y va des standards des services hôteliers de nos établissements et de la crédibilité de nos engagements lors des Salons internationaux. Par ailleurs, la mise en oeuvre du plan «qualité-tourisme» est toujours en veilleuse. Ce plan qui vise à renforcer la compétitivité nationale, la valorisation des territoires touristiques et l'assistance des entreprises engagées dans cette démarche, nécessite aussi des moyens importants. A défaut, toutes les ambitions du Sdat en la matière seront vouées à l'échec.

Crise oblige, et à défaut d'autres alternatives, il faudra certainement faire avec ce budget. Et le seul moyen de ne pas compromettre les acquis de ces dernières années et éviter un recul préjudiciable, serait de compenser le reflux budgétaire par plus d'engagement et d'ingéniosité pour rester sur la relance en cours.