UNE PREMIÈRE DANS LE MONDE Dame justice s'offre un bracelet électronique

Par Abdelkrim AMARNI -

Tayeb louh, ministre de la Justice, garde des Sceaux

Cette mesure vient s'ajouter aux mesures de modernisation dont la signature électronique, la délivrance à distance du casier judiciaire, du certificat de nationalité et la rectification des documents d'état civil.

L'utilisation du bracelet électronique à été lancée officiellement hier au tribunal de Tipasa, a annoncé le directeur général de la modernisation au ministère de la Justice, Abdelhakim Akka, précisant qu'il s'agissait d'une première dans le Monde arabe et d'une deuxième expérience en Afrique. Cette opération confirme la mise en oeuvre du programme de réforme et de modernisation de la justice par le recours aux technologies de l'information et de la communication. L'utilisation du bracelet électronique qui entre dans le cadre du contrôle judiciaire vise à renforcer le caractère exceptionnel de la détention préventive qui est très critiquée dans tous les pays du monde car étant en contradiction avec la règle de la présomption d'innocence, selon les précisions du procureur général près la cour de Tipasa, Ghris Kebir. Cette mesure vient consolider le respect des droits de l'homme en limitant le recours à la détention préventive, a-t-il affirmé. Dans son exposé sur l'utilisation du bracelet électronique devant les magistrats et les agents de la police judiciaire à la cour de Tipasa, M.Akka a indiqué qu'il s'agit d'une étape «majeure» qui ouvre la voie à la substitution de la détention préventive dans la mesure où il ne s'agit actuellement que de la substitution du contrôle judiciaire. Cette mesure sera dans un premier temps généralisée à d'autres tribunaux relevant de la compétence de la cour de Tipasa puis à d'autres tribunaux à travers le territoire national, a-t-il fait savoir, précisant que les applications informatiques du bracelet électronique, qui offre un niveau de sécurité élevé, avaient été réalisées grâce à des compétences 100% algériennes. Qualifiant cette procédure de «révolution», il a indiqué qu'elle vient s'ajouter aux mesures de modernisation dont la signature électronique, la délivrance à distance (via Internet) du casier judiciaire, du certificat de nationalité et la rectification des documents d'état civil. Soulignant que le ministre de la Justice, garde des Sceaux veille à la concrétisation du projet visant à préserver la dignité humaine. La procédure du port du bracelet électronique contribue également à l'allègement de la pression sur les établissements pénitenciers et permettra au mis en cause de poursuivre normalement sa vie familiale, professionnelle ou scolaire jusqu'à sa comparution. Les caractéristiques techniques du bracelet électronique lui permettent d'être étanche jusqu'à une profondeur dépassant les 30 mètres et résistant aux températures élevées, aux vibrations et aux chocs. Outre ces caractéristiques, le bracelet est également muni d'une matière isolante pour la protection antiallergique. Pour ce qui est du niveau de sécurité du dispositif, le directeur général de la modernisation au ministère de la Justice, a affirmé que les divers systèmes informatiques du ministère bénéficient d'une protection de haut niveau, faisant état, à ce propos, de la mise en échec au cours de cette année, d'un million de tentatives de piratage des divers systèmes informatiques relevant du ministère. Il a précisé que ce million de tentatives de piratage provient de l'étranger et que celles provenant de l'intérieur de l'Algérie sont estimées à 60.000 et toutes mises en échec également, ajoutant qu'elles font l'objet de poursuites judiciaires.