PROGRAMME AADL 2 Le choix des sites, c'est aujourd'hui

Par Amar INGRACHEN -

La délivrance des souscripteurs

Enfin, les souscripteurs au programme Aadl 2 vont pouvoir choisir le site de leur résidence, la confirmation de ces choix devant être connue deux semaines après la clôture de l'opération qui se fera vers la fin du mois d'avril 2017.

L'Agence nationale d'amélioration et du développement du logement (Aadl) ouvre, aujourd'hui à partir de 23 h, son site Internet pour les souscripteurs 2013 pour le choix du site, a indiqué Ahmed Madani, chargé de communication du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville

De plus, indique-t-on, plus de 100.000 personnes, dont près de 40.000 à Alger vont choisir leur futur lieu de résidence après une attente qui dure depuis 2013, date de leurs souscriptions.

Pour ce qui est de la situation des sites, notamment à Alger, il s'agit de Sidi Abdellah, Bouinan, Reghaïa, Bordj El Kiffan, Cité Fayzi, Ouled Fayet, Aïn El malha et Aïn Benian. S'agissant des autres wilayas, la direction de l'Aadl a indiqué que 8000 souscripteurs sont concernés à Constantine, 5800 à Annaba, 7000 à Blida, à Oran et à Sétif. 500 à Bouira et à El Bayadh.

3000 à Sidi Bel Abbès, 2000 à Relizane, à Boumerdès, à Tizi Ouzou et à Aïn Defla, 2 300 à Batna et à Chlef, 1400 à Béchar et 3600 à Tlemcen. La même source a précisé, en guise d'assurance à l'égard des souscripteurs, que les résultats seront rendus deux semaines après les demandes, tout en soulignant que les souscripteurs auront jusqu'au mois d'avril pour en finir avec cette opération de choix du site. Il a été indiqué également que cette opération sera suivie du payement de la deuxième tranche de 10% du prix du logement.

Cette annonce va sans nul doute soulager les milliers de souscripteurs qui attendent leurs logements, depuis 2013 pour certains et depuis plusieurs lustres pour d'autres, le logement constituant le souci principal de toutes les familles, petites et grandes, algériennes. Conscient de cet enjeu et de son importance stratégique dans le maintien de la stabilité sociale, le gouvernement, depuis au moins trois lustres, en a fait une priorité à tel point que le ministère de l'Habit, de l'Urbanisme et de la Ville est réduit, ces derniers temps, en «ministère du Logement». Cette prise en main du problème du logement par le gouvernement s'est soldé par des résultats forts probants si bien que, aujourd'hui, la pression a considérablement baissé.

En effet, même le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelmadjid Tebboune, le reconnaît. Il a déclaré, dans ce sens, que la diversité de l'offre en logements avait fini par absorber la demande, et tend à satisfaire toutes les catégories de la société, contrairement aux dispositifs de l'ancien programme qui ne se basait que sur un seul type de logement: le logement social.

«L'offre actuelle de logement est unique en son genre, elle couvre toutes les catégories sociales, ce qui a permis de couvrir un taux considérable de la demande nationale de logement», a-t-il déclaré dans un entretien à l'APS il y a quelques semaines. Mais pas seulement. car, en dépit du large éventail d'offres faites par le ministère de l'Habitat en matière de logements, Abdelmadjid Tebboune a donné des assurances supplémentaires aux acquéreurs potentiels en s'engageant à ne geler ces programme qu'une fois la demande de logement totalement absorbée et, ce, malgré, la situation de stress financier que traverse l'Algérie. Il a, en effet, affirmé que le programme en cours de 230.000 unités «sera renforcé» par un autre de 450.000 logements pour porter le nombre total de logements Aadl à plus de 650.000. Le ministre rassure, dans ce sillage, que tous les souscripteurs au programme Aadl auront leur logement au plus tard en 2018.