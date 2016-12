ELLE INVESTIRA EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE ET EN IRAK Sonatrach met 63 milliards de dollars sur le tapis

Par Amar INGRACHEN -

Le siège de la sonatrach

La compagnie pétrolière nationale compte investir cette somme durant la période allant de 2015 à 2021 et ce pour développer ses activités aux niveaux national et international.

La Sonatrach est en train de se déployer, non seulement au niveau national, mais aussi international. Selon le vice-président de l'activité exploration et production au sein du groupe, Salah Mekmouche, «la Sonatrach envisage d'acquérir, seule ou en partenariat, des actifs en Afrique subsaharienne et en Irak». Cette déclaration, qui ne manquera pas de rassurer quant à l'avenir de la compagnie, intervient dans une conjoncture où le marché des hydrocarbures traverse une mauvaise passe à cause notamment de la chute des prix de l'or noir sur le marché mondial.

L'intérêt de cette entreprise réside, néanmoins, dans le fait que lAlgérie, qui se bat d'un côté pour la remontée des prix des hydrocarbures, déploie, d'un autre, des efforts gigantesques pour conquérir de nouvelles parts de marché. Car, tous les pays producteurs de pétrole sont souvent coincés dans un dilemme: augmenter les prix ou augmenter les parts de marché. C'est le dilemme même de l'Opep qui ne sait plus si elle doit jouer sur l'augmentation des prix ou sur celle de ses parts de marché.

Aller donc sur deux fronts comme tente de le faire l'Algérie est un pari difficile, mais compte tenu de la difficulté de sa situation financière, nulle place au doute. Bien au contraire, une ambition doit toujours être sous-tendue par une ambition plus grande. Cette stratégie se veut le prolongement de plusieurs actions d'acquisition effectuées auparavant, notamment en Afrique. En effet, la Sonatrach possède, à travers sa filiale Sipex, des blocs d'exploration en Mauritanie et au Niger où les opérations de forage des premiers puits seront entamées en 2017, mais aussi en Tunisie, au Mali, en Libye. Elle possède également, nous a rappelé Salah Nekmouche, des actifs au Pérou.

C'est dire que la démarche de déploiement à l'international entreprise par le groupe national ne relève plus d'un simple penchant à saisir des opportunités de partenariat, mais constitue une option hautement stratégique pour la Sonatrach. En effet, M. Nekmouche a révélé que, dans le cadre du développement de ses activités, au niveau national et international, la Sonatrach consacre 63 milliards de dollars dans l'exploration et l'exploitation sur la période 2015-2021.

«Entre 2015 et 2021 des investissements annuels de plus de 9 milliards de dollars seront investis dans les projets d'exploration et d'exploitation. Ces sommes représentent 65% des investissements totaux de la compagnie», a indiqué samedi à Rhourde Nouss (Illizi) en précisant que «plus de 25% de ces investissements sont apportés par les partenaires étrangers de Sonatrach». Salah Nekmouche a fait savoir, dans ce sens, qu'une partie de ces investissements a permis de livrer en 2016 plus de 250 puits d'hydrocarbures alors qu'environ 290 autres puits seront réceptionnés en 2017. «Nous avons pu atteindre nos objectifs avec les mêmes moyens de forage ce qui relève la performance de la compagnie», s'est-il félicité. Il a, par ailleurs, ajouté que plusieurs projets gaziers entreront en service en 2017 à l'instar du projet d'Al-Ghar, celui de Tiguentourine (en janvier), d'In Salah, de Regane, d'Adrar, de Timimoune ainsi que des puits d'huile du bassin de Berkine.