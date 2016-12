UNE HAUSSE VERTIGINEUSE CONSTATÉE DEPUIS LE MOIS DE NOVEMBRE Inquiétante flambée des prix

Par Mohamed TOUATI -

Les poches se vident

Les prix du lait en poudre pour enfants, des pois chiches, des lentilles, du riz, du sucre, des huiles, du café, de la semoule, du poulet, des viandes, des oeufs...se sont envolés.

Comment remplir son couffin dans ce cas-là? C'est le casse-tête de la ménagère. C'est aussi le temps de la débrouille pour certains qui font preuve d' «inventivité» pour parvenir à faire quelques économies. Pour joindre les deux bouts. Et celui du serrage de ceinture pour d'autres. Dans les deux cas l'objectif reste le même: finir les fins de mois avec le moins, de tracas possible. La détérioration du pouvoir d'achat des Algériens est une réalité. La hausse des prix n'est pas un phénomène conjoncturel. Elle mine leur quotidien à longueur d'année pour se manifester de manière brutale, voire féroce, notamment à l'approche et durant le mois sacré du Ramadhan. Elle renseigne de manière incontestable sur l'état de dérégulation du marché des fruits et légumes et des produits alimentaires en général sur lesquels les barons de l'informel ont la mainmise. Pas étonnant donc que la spéculation s'érige en loi. Les marges immenses entre lesquelles oscillent certains produits accréditent largement ce constat. La pomme de terre s'affiche tantôt à 30 pour atteindre 60 dinars, voire plus en un laps de temps assez court. Le poulet s'est déjà vendu à 200 dinars ou moins pour atteindre ou dépasser les 400 dinars. Idem pour la tomate, la courgette..., ou les pois chiches. «Il a été enregistré une flambée pour les pois chiches de 54,5%, tandis que le prix des lentilles a enregistré une hausse de 2,7%», au mois de novembre par rapport au même mois de 2015 indiquent les services du ministère du Commerce. L'envolée des prix ne concerne pas que ce type de légumes secs, largement consommés et qui par la force de la spéculation ont atteint le statut de produits de luxe, hors de portée des petites bourses désormais. Dans cette affaire, se sont bien évidemment les épiciers qui se sont frotté les mains. Pour les produits d'épicerie, les prix moyens à consommateur se sont envolés de plus de 12% pour le lait en poudre infantile, la levure sèche a augmenté de10,2%, les pâtes alimentaires de 8%, le concentré de tomate de 6,7%, le riz de 5,7%, le café de 4,3%, la farine conditionnée de 4,2%, le thé de 3,7%, le sucre blanc de 2,3%, les huiles alimentaires de 1,2% et la semoule ordinaire de 0,3%, ajoute la même source. Si pour les légumes frais, une diminution de 31,7% des prix a été observée pour l'oignon sec, de 16% pour la tomate fraîche et la pomme de terre il n'en demeure pas moins qu'ils demeurent élevés. A l'instar de la courgette ou des poivrons. Quant à celui des fruits il est carrément prohibitif.

Manger équilibré pour les adultes comme le conseillent les diététiciens, ou consommer cinq fruits et légumes par jour pour grandir pour les petits, relève pratiquement de l'impossible pour les Algériens à moins d'avoir un portefeuille bien garni. Et encore. Manger tout court est devenu un luxe. Le phénomène touche l'ensemble du territoire national avec des disparités marquantes d'une région à une autre. Le document du ministère du Commerce les a mis en exergue. Que l'on soit à Blida ou à Ouargla, on ne paiera pas le même prix pour le kilogramme de pomme de terre. Le prix moyen de la pomme de terre était à 42 DA/kg dans la région de Blida en août dernier contre 55 DA à Ouargla. Soit un écart de 13 dinars. L'ail local coûtait 416 DA/kg sur les étals de Annaba contre 568 DA à Alger. Soit plus de 150 DA de différence. «Les haricots verts valaient 110 DA/kg dans la région de Blida contre 149 DA à Alger, tandis que la carotte se vendait à 56DA à Sétif contre 76 DA à Ouargla, l'oignon cédé à 34 DA/kg à Saïda contre 51 DA à Annaba et la tomate fraîche à 50 DA/kg à Sétif et Saïda contre 78 DA/kg à Ouargla.», alors que le poulet éviscéré se vendait à 350 dinars le kilogramme à Annaba contre 400 dinars à Ouargla, soit une différence de près de 50 DA soulignent les chiffres des services du département de Bakhti Belaïb. Si l'on ajoute les hausses qui ont touché les secteurs des transports, de la communication et de l'habillement autant dire que c'est vraiment la totale. «Les plus fortes hausses annuelles ont été connues dans les transports et communications l'habillement et les chaussures» indiquait l'Office national des statistiques dans un rapport publié le 25 octobre 2016. «Comparativement à septembre 2015, les prix ont augmenté en septembre dernier de 13,7% pour les transports et communications, de 10,3% pour l'habillement et chaussures», signalaient les rédacteurs du rapport. L'addition risque de se corser davantage...