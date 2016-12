LA PROTECTION CIVILE S'Y PRÉPARE Les inondations menacent toujours les villes

Par Ali TIRICHINE -

Ce ne sont pas les risques d'inondation qui manquent lors de la saison hivernale dans de nombreuses wilayas du pays, la Protection civile opte pour la prévention.

Les unités de la Protection civile sont prêtes à intervenir à Alger et dans d'autres wilayas en cas d'inondations. Pour les wilayas à risques, il y a même un plan de prévention et d'intervention pour faire face à d'éventuelles inondations lors de la saison hivernale. Dès l'approbation des walis, le service de protection générale met en place le dispositif. De source sûre, on a appris qu'un arrêté est signé par le wali d'Alger afin de valider le plan d'intervention inondation préparé chaque année et faisant appel à la contribution de 11 services avec une mission définie dévolue à chacun d'entre eux.

Il y a bien sûr, les secours et du sauvetage mais le plan a aussi en charge la sécurité et l'ordre public (sûreté de wilaya), l'hydraulique et les ressources en eau, l'évacuation et l'hygiène, les travaux publics ainsi que l'équipement et le transport (camions pour déblayer ou bus pour évacuer des familles).

Ces services sont sous la tutelle de la wilaya qui s'occupe aussi de l'information et de la coordination grâce à la mise en place d'un poste de commandement opérationnel.

La Protection générale prépare aussi un module de recasement provisoire défini selon les capacités de chaque commune qui dispose de lieux d'accueil comme les salles de sport et les maisons de jeunes. La Protection civile saisit ces directions dès le mois d'août pour actualiser le plan d'intervention et le doter de moyens humains et matériels pour intervenir en cas d'inondation. Sont ainsi préparées les motos pompes, les cuissardes et les embarcations à fonds plats. Les unités qui reçoivent un bulletin météo spécial (BMS) sont placées en alerte. La Protection civile recense et répertorie les points noirs risquant des inondations comme les routes et les cités, et ce en collaboration avec les services de l'hydraulique et chaque unité a un secteur d'intervention qui lui est destiné. Les unités se prépositionnent à titre préventif, entre autres, à proximité des trémies pour ne pas être prises au dépourvu. La Protection civile a ainsi mis à profit les expériences précédentes comme lors de l'inondation de la trémie du Ruisseau à Alger. La Protection civile d'Alger compte aussi sur l'action des élus locaux pour procéder au curage des bouches d'égout et des avaloirs et préconise d'éviter le dépôt de gravats sur les trottoirs qui risquent d'obstruer les voies d'évacuation des eaux de pluie.

C'est ainsi que certains points noirs sont résorbés car plusieurs chantiers de construction ne sont plus en activité ce qui élimine les dépôts charriés par les pluies. Il y ait aussi les opérations de relogement et l'évacuation de bidonvilles faisant en sorte qu'il y ait moins de risques d'inondation pour les riverains comme à Oued El Hamiz et à Oued Ouchayeh. En plus de la réduction du nombre de bidonvilles, le curage des avaloirs et l'aménagement des oueds comme à El Harrach, il y a également la construction de collecteurs qui ont contribué à réduire le nombre de points noirs qui étaient au nombre de 51 en 2015.