LES VILLAGES ABANDONNÉS À LEUR SORT Les élus locaux absents

Par Kamel BOUDJADI -

Des commerçants ont toute latitude d'exercer leur diktat loin des services concernés.

La tendance a bien commencé avant la promulgation de la loi de finances 2017. Elle a même commencé des mois auparavant. Les prix augmentent devant les regards impuissants des consommateurs résignés à subir sans réagir.

Les quelques jérémiades exprimées devant les étals annoncent majoritairement des achats plus importants que le silence des autres acheteurs. La nouvelle loi de finances utilisée comme prétexte ces dernières semaines fait grimper les prix de façon scandaleuse.

En fait, il ne s'agit plus de traquer les augmentations, elles sont nombreuses. La pratique n'est plus dissimulée. La réponse est sans ambages: c'est la nouvelle loi de finances 2017. Le citoyen, devant les étals des commerçants fraudeurs et véreux ne s'interroge plus tant la réponse est répétée en choeur. Il s'agit plutôt de s'interroger sur le silence de la classe politique occupée plutôt à préparer les prochaines élections au niveau local. Hormis un communiqué émanant du Rassemblement national démocratique, le RND, aucune autre voix n'est venu mettre le holà. Pourtant, de l'avis de beaucoup de citoyens, le phénomène a commencé en catimini au niveau local. Et c'est à ce niveau justement que les augmentations ont commencé, imperceptibles tant les services concernés y sont moins présents. Ce sont les villageois qui sont les plus exposés à ces pratiques malhonnêtes.

A ce stade, les associations de protection des consommateurs ne sont pas présentes laissant le terrain libre. Des commerçants ont toute latitude d'exercer leur diktat loin des services concernés. A ce niveau justement, beaucoup de villageois reprochent à leurs élus une passivité injustifiée. Croyant sans doute que la gestion de la mairie n'est qu'une question d'assainissement et de bitumage, les élus subissent eux aussi les hausses imposées sans élever la voix. Les citoyens considèrent en effet que les élus ont le devoir d'alerter leurs états-majors pour dénoncer ces pratiques. Mais hélas occupés à préparer les élections locales, les élus censés défendre le citoyen, étant les plus proches de lui, ne font rien dans ce sens. Aussi, ces dernières semaines, dans certaines localités, les produits ont augmenté de façon vertigineuse. Le consommateur est surpris de voir les prix en hausse. Pour certains l'argument de la loi de finances n'est qu'un prétexte.

«C'est faux, la loi de finances n'est pas encore en vigueur et il n'y a que la rumeur qui fait monter les prix», affirme un citoyen. «Ce n'est pas la loi de finances qui fait augmenter les prix, c'est la rumeur. On l'a déjà vécu plusieurs fois mais on ne nous apprend rien, nous les Algériens», dénonce un autre.

Dans cette vague d'indignation, les partis politiques fortement présents lors des campagnes électorales sont directement pointés du doigt. Il leur est reproché leur passivité face au phénomène.

«Ils disent qu'ils nous défendent à l'APN mais en fait, c'est de la poudre aux yeux. On les veut à nos côtés sur le terrain. Ils reprochent à la loi de finances cette hausse alors qu'elle n'est pas encore en vigueur. Ces gens jouent le jeu des spéculateurs en alimentant la rumeur», s'écrie un autre.

Beaucoup considèrent en effet que la classe politique est absente au niveau local, livrant ainsi le citoyen à tous les aventuriers. Cette hausse des prix anarchique avant même l'entrée en vigueur de la loi de finances montre encore une fois que le citoyen est livré à la rumeur. Plus que les services concernés, l'élu local est attendu à ce niveau-là par la population qui l'a mandaté.