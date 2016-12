APRÈS LES DROGUES DOUCES La cocaïne fait son entrée en Algérie

Par Massiva ZEHRAOUI -

Cette drogue dure était inconnue dans notre pays il y a quelques années

Les services de la gendarmerie ont saisi le week-end dernier sur la bande frontalière ouest, près d'un kg de cocaïne provenant du Maroc.

Si la consommation de drogues douces telles que le cannabis et ses dérivés est devenue un phénomène courant dans la société algérienne, c'est désormais le trafic de drogues dures qui touche de plein fouet le pays.

La consommation de ces substances dont les effets influent de façon dangereuse tant sur la santé mentale que physique, touche particulièrement les plus jeunes en quête d'expériences toujours plus extrêmes. Ces derniers peuvent se procurer facilement toutes sortes de drogues dites dures comme la cocaïne ou encore les psychotropes à proximité des lieux où ils habitent. Le marché illicite de la drogue en Algérie est en effet plus que jamais développé, les dealers activent un peu partout dans les villes du pays notamment dans certains quartiers populaires où les fournisseurs vendent ces substances en catimini.

Leurs réseaux commencent même à s'étendre dans les milieux ruraux, ils n'épargnent pas non plus les régions du Sud qui jusque-là avaient un cercle restreint de consommateurs de cette sorte de drogue. Ces derniers temps, des quantités de cocaïnes ont envahi le territoire national qui est devenu en un laps de temps très court un espace où transitent librement des quantités impressionnantes de drogues. Face à la montée de ce fléau, les services de sécurité ont intensifié la lutte contre ces réseaux qui pullulent, en déployant un dispositif impressionnant au niveau des différentes wilayas du pays. Des interventions sont régulièrement effectuées pour traquer ces trafiquants. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont saisi samedi soir à Relizane 400 grammes de cocaïne lors d'une opération qui s'est soldée par l'arrestation d'une narcotrafiquante d'après les informations de ce corps de sécurité. Agissant sur renseignements faisant état d'une tentative de trafic d'une quantité de drogue dure depuis Tlemcen vers la wilaya d'Alger, les éléments de la section de recherches du groupement de la Gendarmerie nationale de Relizane ont dressé un point de contrôle sur l'axe d'Oued Rhiou de l'autoroute Est-Ouest, la mise en cause se trouvait à bord d'un taxi qui a été arrêté pour contrôle. La fouille des effets de la suspecte a permis de découvrir cette quantité de cocaïne. La sûreté de la wilaya d'Alger a de son côté indiqué vendredi dernier dans un communiqué que 945 personnes impliquées poursuivies dans 840 affaires de détention de drogue et de psychotropes ont été arrêtées entre le 1er et le 21 décembre. Cette opération a permis la saisie de 5200 comprimés de psychotropes. 1.5 g de cocaïne a été saisi lors d'une descente effectuée à la station balnéaire de Boulimat au niveau de la wilaya de Béjaïa par la Gendarmerie nationale et qui a abouti par l'arrestation de 16 personnes.Par ailleurs, une rencontre de sensibilisation portant sur la lutte contre la toxicomanie en milieu de jeunes, a été organisée samedi dernier à Tlemcen. Les participants ont mis en exergue le rôle de la société civile pour sensibiliser sur les risques et dangers de la drogue.