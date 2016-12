TEXTILE, AGRICULTURE, TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIE Près d'un million d'emplois seront créés en 2017

Par Walid AÏT SAÏD -

Les secteurs de l'agriculture, des travaux publics et du bâtiment seront les plus grands pourvoyeurs d'emplois avec un «besoin de plus de 800.000 travailleurs».

En dépit de la situation financière dans laquelle se trouve le pays, le marché de l'emploi ne connaîtra pas la crise en 2017! C'est du moins ce qu'a assuré en début de semaine le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale. Mohamed El Ghazi qui annonce même la création de près de 1 million d'emplois pour la prochaine année qui s'annonce des plus difficiles. Un paradoxe bien de chez nous, mais que le ministre justifie avec des arguments des plus solides. Il se base sur la dynamique économique qu'a fait naître ce choc économique qui frappe le pays de plein fouet depuis près de 3 ans. Pour trouver un emploi, il faudra ainsi se tourner vers les secteurs du textile, de l'agriculture, des travaux publics et de l'industrie. «Le secteur de l'industrie verra, à Relizane, la réalisation, en partenariat algéro-turc, d'une usine de textile qui génèrera 25.000 postes d'emploi», a-t-il souligné avec fierté. L'inauguration de ce mégacomplexe est prévue en février 2017. Toujours selon les affirmations du ministre. A ces 25.000 postes, il faudra en ajouter «15.000 autres que générera le complexe sidérurgique de Bellara, dans la wilaya de Jijel». Ce complexe produira dans une première phase quelque 2 millions de tonnes d'acier et aciers spéciaux plats avant de passer à une seconde étape de production devant atteindre plus de 4 millions de tonnes/an. Il devra permettre de développer l'industrie du rail, mais surtout l'industrie automobile naissante. Celle-ci doit à son tour générer des milliers d'emplois directs et indirects. «Les dispositifs publics d'emploi, dont l'Ansej et la Cnac, créeront, de leur côté, de nouveaux emplois», a ajouté le ministre qui a fait état de l'entrée en activité, au cours des cinq dernières années de 350.000 microentreprises ayant généré 1,1 million d'emplois. Néanmoins, Mohamed El Ghazi souligne que les secteurs de l'agriculture, des travaux publics et du bâtiment seront les plus grands pourvoyeurs d'emplois avec un «besoin de plus de 800.000 travailleurs». Une bonne nouvelle en perspective sauf que...! Eh bien, oui, il y a un petit problème qui est le fait que ces secteurs qui offrent de l'emploi n'attirent plus les jeunes. Une chose que le ministre de l'Emploi ne dit pas c'est que les 800.000 emplois dans l'agriculture et le BTP ne trouvent pas preneurs, et ce depuis plusieurs années. L'amélioration des conditions de vie des Algériens fait que les jeunes ne sont plus enclins à aller vers les métiers pénibles. Il faut aussi dire que rien n'est fait pour les rendre plus attractifs et les adapter à la réalité du marché. Ce sont des secteurs pénibles et précaires. Une révolution doit être lancée pour changer l'image de ces métiers. Ils doivent être complètement revus pour les adapter à la réalité du marché actuel et attirer les jeunes travailleurs. Les responsables à la tête de ces secteurs névralgiques sont dans l'obligation de trouver au plus vite des mécanismes adéquats. Cela passe par le changement de la vision qu'il en ont. On n'est plus dans les années 1970 avec les fameuses révolutions agraire et industriel. Le monde a changé, les métiers aussi. Ne serait-ce que par le fait que la terminologie n'est plus la même. Par exemple, on ne parle plus de suffisance alimentaire, mais de sécurité alimentaire, pas de travailleurs, mais de collaborateurs... Il faut donc une thérapie de choc pour ces secteurs malades. Ces professions sont encore dévalorisées en Algérie, tant socialement que professionnellement. Les jeunes sans emploi préfèrent ainsi rester au chômage. C'est aussi pour eux une façon de se protéger des conditions de travail humiliantes. Certes, on accuse les Algériens d'être fainéants. Mais ce jugement ne tient pas la route tant qu'ils n'ont pas été mis dans de bonnes conditions de travail. C'est humain, on préfère ne rien faire que d'aller se sacrifier pour quelque chose qui ne nous rapporte rien de concret à la fin. Il est donc temps que tout le monde se remette en cause pour trouver une solution à cette crise de l'emploi où tout le monde endosse une part de responsabilité. Il y va de la survie du pays. Si on continue de la sorte, on aura certes créé un million d'emplois, mais on sera obligé d'importer tout autant de travailleurs...