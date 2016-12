DES OBUS, DES MORTIERS ET DES MUNITIONS DÉCOUVERTS À TIPASA Un arsenal de guerre aux portes d'Alger

Par Ikram GHIOUA -

La menace terroriste existe toujours...

Agissant sur la base de renseignements, les forces de l'ANP ont réussi à découvrir un nouvel abri pour terroristes à Tipasa.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, il s'agit d'«Une casemate contenant des canons et des obus de mortiers». La cache qui a été détruite, indique la même source, a été découverte suite à une opération de ratissage au niveau des monts de Boussemam. Le moment de la découverte de ces armes de guerre n'est pas fortuit: il coïncide avec les fêtes de fin d'année. Les terroristes ont-ils programmé des attaques à l'occasion du Nouvel An? Ont-ils identifié des cibles précises à attaquer à Alger en vue de créer une focalisation médiatique internationale sur la capitale? Des questions qui méritent d'être posées sachant que les «stratèges terroristes ne négligent aucun détail surtout quand il s'agit de l'effet médiatique à provoquer. Cette prise, détient en tout cas une vérité cinglante et appelle à une interrogation pertinente. La vérité est que l'Algérie est sérieusement menacée par une organisation ou des organisations terroristes. La question est de savoir qui finance ces arsenaux de guerre, provenant de pays étrangers, principalement la Libye qui en assure la chaîne de transport et dans quel but, si ce n'est celui de mettre l'Algérie à feu et à sang? Il ne s'agit pas de livraison d'un lot d'armes de contrebande saisi et l'affaire est vite oubliée. Ce sont des arsenaux de guerre largement suffisants pour attaquer une armée régulière, des armes capables de faire des dégâts importants à des infrastructures. Il est question d'organisation structurée avec ses financements sûrs et intarissables, ses réseaux qui se régénèrent et ses caches bien choisies, c'est-à-dire éparpillées à travers le territoire national. Le MDN précise que les lieux sont situés au sud de la commune de Menacer. Toujours dans le même cadre indique le MDN «un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 25 décembre dernier, une cache de terroristes contenant 14 canons de confection artisanale prêts à être utilisés, deux obus de mortier 120 mm avec leurs accessoires et 27 tubes métalliques non préparés». A l'évidence, les groupuscules encore actifs tentent de se mobiliser. Néanmoins tous leurs projets sont mis à l'échec grâce à la vigilance de l'ANP qui a mis à son profit le renseignement avec une exploitation précise et ciblée. A voir l'armement saisi à chaque fois renseigne, à ne pas en douter, sur les buts dévastateurs des terroristes qui finissent toujours par subir des revers importants. Aussi bien sur le plan de l'armement qu'ils essayent de rassembler, que sur le plan humain par les opérations militaires de l'ANP non- stop. A ce propos, le MDN avait noté, il y a quelques jours la reddition d'un terroriste activement recherché au niveau du lieudit Debdeb au niveau du secteur militaire opérationnel d'In Amenas commandement de la 4e Région militaire. Il s'agit précise le MDN d'un certain G. Moussa, ce dernier remettra son arme, un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et des munitions aux services de sécurité. Sa reddition est certainement associée à la ferme détermination des forces de sécurité à préserver la sécurité de notre pays et la protection des frontières nationales.

D'ailleurs, le dispositif sécuritaire dressé aussi bien au sud du pays qu'au nord subit des révisions régulières et précises, du fait qu'il doit être adapté à la conjoncture qui prévaut sur le terrain pour répondre aux nouvelles donnes imposées notamment par les conflits en cours dans les pays voisins. Cela fait référence à ce qui se passe actuellement en Libye. Le pays se trouve dans une situation assez confuse d'où ces visites de responsables libyens. Mais pas seulement, puisque la Tunisie constitue au même titre que le Maroc une source d'inquiétude pour l'Algérie, avec le retour des terroristes de l'organisation criminelle Daesh vers leurs pays d'origine. Dans ce contexte, des sources très bien informées confient que le dispositif sécuritaire a été réexaminé relativement à ces mutations. La stratégie étant préventive, les forces de l'ANP ont renforcé leur présence au niveau des frontières, mobilisant les forces aériennes pour des opérations de reconnaissance et de surveillance. Les éléments de l'ANP coordonnent massivement leurs données pour mieux agir et faire face à d'éventuelles tentatives d'infiltration.