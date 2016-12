OUYAHIA À PROPOS DU SUPPOSÉ CONFLIT ENTRE LA PRÉSIDENCE ET L'ARMÉE "Ce sont des pétards mouillés"

Par Mohamed BOUFATAH -

«Depuis l'arrivée d'Ould Abbès, les rapports entre le RND et le FLN, sont devenus meilleurs.»

Le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, mène une offensive sur les chaînes de télévision privées. Dans son entretien accordé à Echourouk TV, il a qualifié le conflit supposé entre la présidence de la République et l' état-major de l'Armée de «pétards lancés par ceux qui n'ont pas de programme politique à faire valoir». il A ce propos, il a réitéré que «le président de la République est le chef suprême des armées, ministre de la Défense et moudjahid, et 90% du Haut Commandement de l'ANP, en plus d'être sous son autorité, est composé de moudjahidine». «Cela s'ajoute à la complémentarité légitime et organique entre le ministre de la Défense et ses subordonnés comme le vice-ministre de la Défense nationale et chef d'état-major de l' ANP. Il y a une cohésion spirituelle entre ceux qui gouvernent le pays et les responsables du Haut Commandement militaire qui sont tous issus de la famille révolutionnaire», a-t-il soutenu. «Ould Abbès, une personne respectable qui a pu imprimer un comportement civilisé à ses troupes depuis sa venue à la tête du parti. A travers cet apport à son parti, les rapports entre le RND et le FLN,sont devenus meilleurs», a-t-il indiqué, en faisant allusion à Amar Saâdani. Au sujet de la position de sa formation à propos du cinquième mandat pour le président, il répond: «Le RND soutient actuellement avec force et conviction le président de la République. Et souvent, en tant qu'Algériens et musulmans, nous prions Dieu pour lui apporter plus d'énergie, de force et de santé pour qu'il puisse conduire avec plus d'entrain et davantage de performance les affaires du pays.» Où en sont les préparatifs du RND pour les législatives prochaines? Selon Ouyahia «certes la fébrilité liée aux élections au sein du parti monte de plus en plus, mais Dieu soit loué, on maîtrise la situation».

Les dissidents qui n'ont pas répondu à la convocation devant la commission de discipline ont perdu définitivement leur qualité de militants du RND. Ahmed Ouyahia qui a rappelé que quatre partis agréés ont été créés par des cadres et militants transfuges du RND, «n'écarte pas le fait qu'il puisse y avoir d'autres défections similaires, ne serait-ce que par mécontentement de ne pas se voir figurer sur les listes aux législatives et locales prochaines». La «chkara» est une réalité ancrée sur la scène politique depuis les législatives de 1997. Sur le plan politique, qui rejette le recours à l'endettement extérieur, il a indiqué que «l'augmentation des taxes et impôts introduits dans la loi de finances 2017, ont eu l'effet d'une bombe car il faut savoir que pendant 13 ans l'Algérie n'a pas du tout augmenté des taxes, exception faite de légères augmentations instaurées par la loi de finances 2015 et celle de 2016».