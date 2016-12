LES NORMES ALGÉRIENNES SONT À PLUS DE 9 000 DEPUIS FIN NOVEMBRE 2016 710 normes industrielles adoptées

Par Abdelkrim AMARNI -

810 normes nouvelles sont en cours d'élaboration pour 2017.

Au total 710 normes industrielles ont été adoptées par l'Institut algérien de normalisation (Ianor) au cours des 11 premiers mois de 2016. Ce nombre porte à 9000 le nombre total des normes algériennes adoptées et appliquées, a indiqué lundi à Alger le directeur général de l'institut, Djamel Halès. Il est prévu l'élaboration de 810 nouvelles normes en 2017, a précisé Halès, lors de la célébration lundi de la 21ème Journée nationale de la normalisation. Ces normes intéressent plusieurs secteurs d'activités industrielles et le programme reste ouvert pour prendre en charge tous les besoins exprimés en matière de normalisation. Selon Halès, l'Ianor a élaboré un programme triennal (2015-2017) en collaboration avec toutes les parties prenantes (ministères, institutions et associations de consommateurs...). Halès précisera que les 69 comités techniques relevant de l'Ianor couvrent sept divisions représentant les secteurs des services, mines et métallurgie, mécanique, chimie et pétrochimie, électrotechnique, santé, sécurité, environnement, agroalimentaire et matériaux de construction, préciset-il. Quant à la mention «halal» apposée sur les denrées alimentaires et dont l'arrêté vient d'être publié au Journal officiel, le DG de l'Ianor a souligné que la liste des produits concernés par l'application de cette mention sera déterminée très prochainement par le comité national que préside le ministre du Commerce. De son côté, le directeur général de la compétitivité industrielle au ministère de l'Industrie et des Mines, Abdelaziz Guend, a indiqué que 73 contrats de «veille» ont été signés avec toutes les parties concernées en matière de conformité. Il a souligné que le secteur s'est doté d'un dispositif dit «conformité algérienne» pour une prise en charge durable de l'entreprise en matière de conformité et d'accréditation. Parmi les mesures prises par le ministère pour améliorer le rendement du tissu industriel en matière de qualité, Guend a cité le regroupement de trois fonds relevant du ministère en un organe unique appelé «fonds de compétitivité industrielle, mise à niveau et développement de l'investissement». Concernant le Prix national de la qualité qui a été ajourné pour cette année, Guend a indiqué qu'il sera attribué après la finalisation de la réforme des infrastructures nationales de la qualité. Il est à rappeler que l'Ianor entretient un programme de coopération international dense comme l'atteste la signature d'une convention de coopération dans le domaine de la normalisation. Cette signature fait suite à un accord établi en 2013 entre les deux organismes pour le développement des activités normatives de l'Algérie. Par ailleurs, à l'occasion de la réunion annuelle de la Comefa (Commission économique franco-algérienne), l'Association Afnor et l'Ianor ont signé une convention de coopération dans le domaine de la normalisation. Cette convention a pour principaux objectifs, l'échange et le partage d'expériences sur les pratiques d'animation des systèmes algérien et français de normalisation. Les orientations définies portent entre autres sur le fonctionnement du Conseil national de normalisation, sur la participation des opérateurs économiques aux comités techniques nationaux, le développement de solutions de veille normatives... Il faut savoir que la ligne ISO a plus de 21.000 normes relatives à presque tous les aspects de la vie courante. Lorsque les produits et services sont conformes à des normes internationales, les consommateurs peuvent avoir l'assurance qu'ils sont «sûrs, fiables et de bonne qualité». Les normes ISO sur la sécurité routière, la sécurité des jouets et la sécurité des matériaux d'emballage pour médicaments ne sont qu'un échantillon des normes qui aident à rendre le monde plus sûr.