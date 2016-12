TROIS MEMBRES D'UNE FAMILLE DÉCÈDENT D'UNE INHALATION DE MONOXYDE DE CARBONE Le "tueur silencieux" continue à sévir

Par Abdelkrim AMARNI -

17 drames du même genre ont été enregistrés en une semaine à Médéa.

Trois membres d'une même famille sont décédés, hier à Miliana (Aïn-Defla), après avoir inhalé du monoxyde de carbone, selon la Protection civile (PC). L'intervention rapide des secouristes de la PC a permis de sauver «in extremis» la mère, évacuée dans un état critique à l'hôpital de Miliana, a indiqué le capitaine Kamel Hamdi qui déplore cependant le décès sur place du père, (41 ans), ainsi que ses deux enfants, une fille et un garçon, âgés respectivement de 10 et 13 ans. L'état de santé de la mère est jugé stationnaire, après sa prise en charge au niveau de l'hôpital de Miliana, a ajouté cet officier. Selon lui, la cause du décès des trois membres de cette famille serait due à l'inhalation de monoxyde de carbone provenant d'un appareil de cuisson («tabouna») défectueux. Il est à rappeler que ce sont pas moins de six cas d'asphyxie au monoxyde de carbone, dont ont été victimes 17 personnes, qui ont été recensées en l'espace d'une semaine à travers différentes localités de la wilaya de Médéa, selon la PC, qui a précisé qu'aucun cas mortel n'a été déploré parmi elles. La moitié des cas d'asphyxie signalés ont eu lieu, selon la même source, durant la journée du 17 décembre qui a coïncidé avec l'arrivée d'une perturbation climatique, marquée par une vague de froid, où les secouristes de la Protection civile ont dû intervenir successivement à Médéa, Tablat et Si Mahdjoub pour porter assistance à des personnes exposées à des émanations de monoxyde de carbone. Par ailleurs, huit personnes, dont des femmes et des enfants, ont été sauvées d'une mort certaine, grâce à l'intervention rapide des secouristes. Il est à signaler que 23 cas d'asphyxie au monoxyde de carbone ont été enregistrés dans la wilaya de Saïda depuis le début du mois de décembre en cours, a fait savoir la Protection civile.

Le chef de la cellule d'information, le lieutenant Abdelkrim Taghine, a indiqué que ces cas ont été enregistrés lors de 18 interventions où un mort a été déploré et 22 personnes ont été secourues.

Tous les cas d'asphyxie au monoxyde de carbone sont dus essentiellement aux émanations de gaz des chauffe-eau, chauffages domestiques ou autres appareils de cuisson défectueux, a-t-on ajouté, soulignant que ces incidents se sont produits en majorité au chef-lieu de wilaya. La direction de la Protection civile de Saïda a lancé dernièrement des campagnes de sensibilisation et de prévention du risque des gaz émanant des chauffe-eaux, chauffages et appareils de cuisson, en sillonnant des établissements scolaires et de formation.

Des émissions sur les ondes de radio régionale de Saïda sont programmées, abordant les risques de mauvaise utilisation du gaz. Cette campagne vise en saison hivernale en particulier la région de Saïda qui se distingue par un grand froid. Les services de la Protection civile ont également effectué un exercice de simulation avec comme scénario un sauvetage d'une famille victime d'asphyxie au monoxyde de carbone à l'intérieur d'un immeuble, en mobilisant divers moyens humains et matériels.

Pour rappel, les mêmes services ont enregistré, l'année écoulée, cinq morts d'une même famille ayant inhalé du monoxyde de carbone.