ALORS QUE LE PREMIER MINISTRE INTERVIENDRA CE SOIR À LA TÉLÉVISION NATIONALE Le président Bouteflika signe aujourd'hui la LF 2017

Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, signera dans les heuresa venir la loi de finances 2017, a-t-on appris de source gouvernementale. Au terme de cette signature, une photo de famille sera prise avec l'ensemble des membres du gouvernement. Pour rappel, cette loi de finances a fait l'objet de débats houleux entre les différents partis politiques lors de sa présentation au Sénat et l'APN. Les critiques émises par les partis d'opposition à son encontre portent essentiellement sur l'augmentation des prix des produits de première nécessité qu'elle est appelée à entraîner. Par ailleurs, le Premier ministre interviendra ce soir sur la télévision nationale à travers une interview qui sera diffusée à 20h30. On croit avoir que M.Sellal, qui s'exprimera dans le cadre d'un entretien, évoquera la situation politique et surtout économique du pays. A l'évidence, M.Sellal abordera dans le menu détail la loi de finances 2017 qui sera signée par le président Abdelaziz Bouteflika à l'issue du Conseil des ministres. Beaucoup d'encre a coulé sur cette loi qui fait réellement peur au citoyen. Abdelmalek Sellal abordera entre autres, des dépenses publiques: le Premier ministre va affirmer que le gouvernement mènera une politique de «rigueur et non d'austérité». Une rigueur qui sera dans «le dialogue et la concertation» avec les différentes parties concernées.

Le deuxième message est destiné à rassurer dans un contexte où des rumeurs de grèves et de mouvements de protestation se multiplient sur les réseaux sociaux.Abdelmalek Sellal devrait enfin assurer que l'Algérie «se porte bien sur le plan économique» et que «la situation est maîtrisée». Le Premier ministre devrait revenir sur les principaux indicateurs macroéconomiques du pays: croissance, réserves de changes... En somme, le Premier ministre va-t-il délivrer plusieurs messages à même de rassurer les populations placées sous le stress par un matraquage médiatique et la force de la rumeur