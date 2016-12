IL A REMPLACÉ CERTAINS D'ENTRE EUX DONT CEUX DE BLIDA, NAÂMA ET MILA... Ouyahia sévit contre ses coordinateurs de wilaya

Par Mohamed BOUFATAH -

A travers cette opération de restructuration locale, Ouyahia tentera d'éviter les revers électoralistes enregistrés dans près de 14 wilayas lors des échéances précédentes.

En prévision des élections prochaines, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyahia, continue d'avoir la main lourde sur les coordinateurs de wilayas qu'il a lui-même désignés parmi les membres de bureaux élus par le conseil de wilaya. Le coordinateur de wilaya de Blida a été remplacé par un membre du bureau national, Fatah El-Kafif, issu de cette même wilaya. L'ex-coordinateur de Blida, le membre du Conseil de la nation, Rachid Achour a été poussé à la démission suite aux rapports de mauvaise gestion parvenus à la direction du parti. Ahmed Ouyahia a reconnu tout récemment que «certes, la fièvre liée aux législatives monte, mais le parti maîtrise la situation». A titre de rappel, lors des législatives 2007 et 2012, le RND a obtenu zéro siège sur les 13 pourvus pour cette wilaya où existe une forte concurrence du FLN et considérée comme fief du MSP. Avant, celui de Blida, le RND a opéré des changements similaires à travers certaines wilayas, en misant sur les jeunes cadres du parti.Le coordinateur de la wilaya de Naâma, le député Lakhdar Zahzouh a été remplacé dernièrement par l'ex-sénateur Ahmed Hidar, suite aux démissions collectives et défection qu'à connues la base du parti en cette wilaya du sud du pays. Nombreux sont les dissidents qui ont rejoint le TAJ d' Amar Ghoul et le FLN. Le coordinateur de la wilaya de Mila, Ammar Hadmessaoud, ex-sénateur, a subi le même sort, en septembre dernier. Le député et membre du bureau national, Torchi Boudjemaâ, a été désigné comme coordinateur de cette wilaya. Cette opération d'assainissement des structures locales du parti se poursuivra, selon des responsables du parti. Le RND a confié l'opération de constitution de listes électorales, qui seront soumises à l'aval de la direction du parti, aux coordinateurs de wilayas. A travers cette opération de restructuration locale, Ahmed Ouyahia tentera d'éviter des couacs et revers électoralistes enregistrés dans près de 14 wilayas lors des échéances précédentes. Il a rappelé avant-hier lors de son passage sur une chaîne de télévision privée que pas moins de quatre partis agréés ont été créés par des cadres et militants transfuges du RND. Aussi, il n'écarte pas le fait qu'il puisse y avoir d'autres défections similaires, ne serait-ce que par mécontentement de ne pas se voir figurer sur les listes aux législatives et locales prochaines.Il faut dire que le recours à la désignation des secrétaires de wilayas du parti, a été violemment critiqué par les animateurs du mouvement de sauvegarde du RND, qui menacent de présenter des listes parallèles lors des échéances prochaines. Pour Ouyahia, ces derniers, qui ont refusé de se présenter devant la commission de discipline, pour avoir porté atteinte et préjudice aux instances du parti, ont perdu définitivement la qualité de leur appartenance au parti. Par ailleurs, le patron du RND a affirmé en cette même occasion que la «chkara» est une réalité ancrée sur la scène politique depuis les législatives de 1997.

M. B.