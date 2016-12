LA CGEA DÉNONCE LES PRESSIONS EXERCÉES PAR LE FCE Saïda Neghza accuse Ali Haddad

Par Amar INGRACHEN -

La présidente de la Cgea estime que les menaces dont elle fait l'objet sont tellement graves que la justice est appelée à s'auto-saisir afin d'en identifier les auteurs et les commanditaires.

La patronne de la Cgea, Saïda Neghza, et le président d'honneur de cette organisation patronale, Habib Yousfi, ont tiré à boulets rouges sur le FCE hier, lors d'une rencontre avec la presse à laquelle ont pris part les 46 représentants des bureaux de wilaya de cette organisation. La cause? Ali Haddad et quelques-uns de ses proches collaborateurs auraient pris, selon leurs déclarations, la résolution de casser la Cgea et de s'en prendre à sa présidente Saïda Neghza. A ce propos, est-elle allée trop loin en révélant qu'elle a reçu «des menaces de mort, elle et ses enfants?». «C'est un membre du FCE qui a pris part à cette réunion qui m'en a informé», a déclaré Saïda Neghza. «Du temps de Rédha Hamiani, un homme honorable, la Cgea avait de très bonnes relations avec le FCE. Nous étions même sur le point de signer un accord de partenariat en vue de nous concerter mutuellement sur tous les dossiers étant donné que notre principal centre d'intérêt, la défense de l'entreprise et des entrepreneurs, est le même», a-t-elle ajouté avant de souligner que l'arrivée de Haddad à la tête du FCE constitue un virage non pas seulement dans la trajectoire de cette organisation, mais dans la vie économique du pays. «Depuis l'arrivée de Haddad, les choses ont beaucoup changé. Celui-ci veut s'imposer comme interlocuteur unique des pouvoirs publics et comme représentant unique du patronat, y compris à l'étranger. Au niveau national, malheureusement, le gouvernement a joué son jeu et a favorisé le FCE au détriment de toutes les autres organisations et des patrons en général. Mais, à l'étranger, il peine à se placer. Il nous en veut terriblement pour cela, car la Cgea, qui est très présente à l'échelle régionale et internationale, est incontournable. Il nous en veut aussi parce que nous nous sommes toujours positionnés contre la démarche hégémonique du FCE», a tonné celle qui vient d'être nommée 12ème femme la plus influente dans le monde sur 110 issues de la région Mena.