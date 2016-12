Les services de sécurité en alerte

Par Ikram GHIOUA -

Comme chaque fin d'année, les forces de sécurité s'accordent une stratégie pour sécuriser les fêtes de fin d'année.

Un dispositif sécuritaire spécial de circonspection est mis en oeuvre depuis quelques jours déjà à travers tout le pays. Les forces de sécurité aussi bien de la police que de la Gendarmerie nationale ont mobilisé d'importants moyens humains et matériels en rehaussant le nombre de l'effectif sur le terrain. Des barrages fixes et mobiles seront omniprésents sur le terrain. Ils procèderont à des fouilles de véhicules et vérifications des identités, mais aussi pour dissuader les automobilistes contre la vitesse, soit pour minimiser au maximum les accidents de la route qui connaissent une hausse en cette période. Toutes les villes de l'Algérie sont concernées par ce dispositif, d'autant plus que beaucoup ont choisi de prendre la destination vers le Sud. Le dispositif est en vigueur jusqu'au lendemain du réveillon, ceci dit la vigilance sera maintenue au-delà des fêtes. C'est aussi une manière de rassurer la population. Il s'agit également d'opérations de contrôle au niveau de différents points. En un mot, la priorité des services de sécurité à l'approche de chaque fin d'année est l'adaptation du dispositif sécuritaire pour garantir la sécurité aux citoyens. L'objectif est sans aucun doute d'assurer la quiétude de la population.

Cela intervient aussi pour les villes du Sud, comme Tamanrasset et Djanet, devenues des destinations privilégiées des Algériens, non sans avoir prévu un dispositif au niveau des frontières. Ainsi, les infrastructures hôtelières étatiques et privées seront quadrillées au même titre que les bâtisses gouvernementales, dont les sièges des services de sécurité tous corps confondus. Policiers, gendarmes et militaires sont mobilisés dans ce sens. Le dispositif sécuritaire est déjà mis en place et l'on sent que d'ores et déjà les routes sont prises d'assaut par les forces de la Gendarmerie nationale qui a multiplié ses sorties, ses barrages aussi bien mobiles que fixes, à l'entrée et sortie des villes, les effectifs des forces de sécurité ne sont pas connus avec exactitude, cependant, l'on sait que des milliers d'entre eux passeront les fêtes de fin d'année loin de leurs domiciles et leurs familles. Ils seront en tenue officielle ou en civil à sillonner les villes de nuit comme de jour. Dans ce dispositif, l'on a aussi prévu de resserrer l'étau et exercer la pression sur les maquis qui abritent encore quelques irréductibles. Le cas est pareil au niveau des frontières qui seront particulièrement surveillées en conséquence des menaces d'infiltrations de terroristes en provenance des pays voisins, comme la Libye, la Tunisie et le Mali. Des sources très bien informées indiquent qu'un dispositif de prévention vient d'être mis en place dans les wilayas touristiques du Sud. Illizi, Tamanrasset, Adrar, Djanet et Ghardaïa sont les principales zones ciblées par les forces de sécurité. Ce dispositif vise avant tout la sécurisation des sites touristiques des régions du Tassili, Hoggar, Timmimoun, Taghit, Djanet, les hôtels et les restaurants ainsi que les lieux d'hébergement des touristes aussi bien algériens qu'étrangers qui souhaitent passer les fêtes du Nouvel An dans le Grand Sahara algérien. Les agences touristiques ont été appelées à coordonner avec les forces de sécurité dans ce cadre pour éviter les mauvaises surprises, notamment avec ce qui se passe actuellement dans les pays voisins. L'Armée nationale populaire a développé un programme pour assurer une couverture sécuritaire même aérienne dans le grand désert afin de contrecarrer les contrebandiers et les narcotrafiquants, mais aussi les terroristes habitués à profiter de ces occasions pour accomplir leurs méfaits. Des caméras de surveillance ont été implantées dans l'objectif de mieux contrôler le trafic routier et d'éviter des risques majeurs. Avec ce dispositif, les forces de sécurité sont même en mesure de prévoir toute tentative subversive. Au moins 10 000 hommes entre militaires, gendarmes et policiers ont été mobilisés au niveau de la capitale pour assurer une fin d'année sécurisée aux citoyens. Des brigades canines munies de matériels sophistiqués font partie du plan dressé par les forces de sécurité. Tous les axes menant vers la capitale sont hermétiquement quadrillés. Le même dispositif est adapté dans chaque ville comme Constantine, Oran et Annaba, mais également au Sud avec un nombre d'effectif selon les besoins de chaque région. Le processus n'est pas une nouveauté en Algérie. Les mêmes mesures ont été prises l'année dernière et celles d'avant, pour prévenir toute menace, celle des délinquants qui choisissent ce moment propice pour perpétrer quelques forfaits. Des sources sécuritaires confient qu'il ne s'agit pas d'un dispositif sécuritaire d'urgence, mais d'une mesure de sécurité préventive.