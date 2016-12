ELLE SERA ENTERRÉE AUJOURD'HUI À ALGER La veuve de Mouloud Mammeri est décédée

Par Kamel BOUDJADI -

Mme Aziza Mammeri, la veuve du grand écrivain et chercheur Mouloud Mammeri vient de nous quitter à l'âge de 94 ans. Elle rejoint son mari, après 17 années. Selon un communiqué de la Maison de la culture de Tizi Ouzou qui porte justement le nom de Mouloud Mammeri, l'enterrement aura lieu aujourd'hui jeudi à Alger. Les responsables de cette institution culturelle mettent ainsi à la disposition du public, la presse ainsi que du monde artistique et culturel en général des moyens de transport dès les premières heures de la matinée.Ainsi, cette grande dame restée discrète malgré le rayonnement du nom de son mari sera inhumée avec tous les honneurs que lui doivent les générations qui se sont abreuvées de la vaste culture et du grand savoir de Dda Lmouloud. A rappeler en cette douloureuse circonstance l'apport gigantesque de Dda Lmouloud à la culture de ses ancêtres. Cet éminent anthropologue a consacré l'essentiel de sa vie à déterrer des fragments de notre culture restés jusque-là ensevelis sous les méandres de l'oubli. Après avoir animé une chaire d'enseignement de langue amazighe à l'université d'Alger, Mouloud Mammeri décida d'aller plus loin pour consacrer cette langue et culture dans le monde contemporain. Pour ce faire, l'auteur de La Colline oubliée ira jusque dans les zones les plus reculées du Sahara à la recherche de mots qu'il égrènera par la suite dans le monde culturel.Enfin, gageons que personne n'oubliera le rôle joué par cette dame qui a toujours été derrière ce grand homme. Ne dit-on pas que derrière chaque grand homme, une femme?